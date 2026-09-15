Fin août, les joueuses et joueurs PlayStation se sont organisés pour tenter de créer un blackout contestataire sur PS4 et PS5. Sauf que la manifestation ne semble pas avoir eu le moindre effet.

La dernière semaine d'août 2026 devait être celle d'un blackout général sur PS4 et PS5. L'initiative mise en place par des joueuses et joueurs consistait à déconnecter d'Internet sa console PlayStation ou tout simplement de ne pas y jouer. Cette démarche visait à protester contre l'arrêt du support physique chez le constructeur à compter de 2028. Sauf que les chiffres tendent à montrer qu'elle n'aurait pas eu un franc succès.

Un blackout PlayStation inefficace malgré l'enjeu

Circana, la société d'études de marché toujours à l'affut des tendances du secteur gaming, a récemment publié ses statistiques d'engagement chez PlayStation, XBOX et sur PC pour début septembre. Si cela permet de montrer que Fortnite est le jeu le plus joué ces derniers jours sur consoles contre Wardogs sur Steam, ce sont surtout les commentaires qui nous intéressent ici.

Mat Piscatella, observateur avisé du marché chez Circana, a partagé ces chiffres sur le réseau social BlueSky. C'est là qu'un internaute lui a posé une question d'actualité concernant PlayStation : « avez-vous remarqué n'importe quelle variation qui pourrait être associé au PSBlackout ? ». L'analyste répond par la négative :

Non. Nos suivis n'ont relevé aucun changement significatif dans le compte des joueurs ou leur engagement.

No. There was no significant change at all in player count or engagement in our tracking. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 14 septembre 2026 à 16:28

Malgré les revendications à l'encontre de Sony et l'organisation des joueuses et joueurs PlayStation en ligne, le blackout n'aura finalement pas eu l'effet escompté. Ou, plutôt, il n'aura pas suffisamment rassemblé. Car si le constructeur semble bien décidé à camper sur ses positions quoi qu'il arrive concernant le support physique, la question est encore de savoir si le public se sent vraiment concerné ou non.

Après tout, même si des voix s'élèvent pour tenter d'endiguer la démarche de Sony, y compris chez les politiques, ce sont les joueuses et joueurs les plus à même de faire ou non changer les choses. Or, le peu de succès visiblement rencontré par le blackout PlayStation pourrait bien montrer que l'appel à jouer est plus important, surtout quand on voit que les jeux en ligne sont les plus populaires.