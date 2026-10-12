À l’occasion du PS Plus Horror Fest, PlayStation offre aux joueurs PS4 et PS5 une ribambelle de contenus gratuits pour différents jeux. Voici ce dont il s’agit et comment les récupérer.

Il est difficile de dire le contraire, la situation est loin d’être au beau fixe entre PlayStation et sa communauté ces derniers mois. Et ce ne sont définitivement pas les dernières découvertes liées à la rétrocompatibilité de la PS5 qui vont arranger la situation. Pourtant, en parallèle, force est de constater que Sony fait tout son possible pour partir à la reconquête de son public. Retour potentiel de franchises très appréciées, promotions agressives sur le PlayStation Store… La firme ne recule devant rien. Pas même devant de jolis cadeaux pour tous les abonnés au PS Plus.

PlayStation offre du contenu gratuit aux abonnés PS Plus

Car tandis que chaque nouveau jour qui passe nous rapproche toujours un peu plus de l’une des meilleures périodes de l’année, aka Halloween, PlayStation compte bien célébrer cela comme il se doit avec les abonnés au PS Plus en leur offrant de multiples cadeaux dans le cadre du Horror Fest. Cela comprend alors notamment les packs exclusifs suivants :

Call of Duty®: Warzone™ - Pack PlayStation®Plus 8

Hunt: Showdown 1896 – Starter Pack for PlayStation®Plus – Among Crimson Shadows

Overwatch – Pack bonus Reinhardt draugr

© PlayStation

Et pour les récupérer, rien de plus simple : il vous suffit dans un premier temps de disposer d’un abonnement actif au PS Plus, puis de vous rendre sur les pages correspondantes du PlayStation Store (liens ci-dessous) pour pouvoir les obtenir. Notez que les contenus gratuits sont aussi bien accessibles aux abonnés Essantial, Extra et Premium, mais qu’il vous faut en revanche naturellement posséder les jeux auxquels ces packs sont associés pour pouvoir en bénéficier.

Que contiennent les packs gratuits du Horror Fest ?

Maintenant, vous vous demandez sûrement à quels contenus vous donneront accès les trois packs offerts par PlayStation dans le cadre du PS Plus Horror Fest. Voici donc la liste des choses que chacun vous réserve, sans avoir à débourser le moindre centime.

Call of Duty®: Warzone™ - Pack PlayStation®Plus 8

2 apparences d'Opérateur

4 plans d'arme

Exécution

Porte bonheur d'arme

Emote

Carte de visite animée

Emblème animé

Réticule

Autocollant d'arme

2 GobbleGums

Hunt: Showdown 1896 – Starter Pack for PlayStation®Plus – Among Crimson Shadows

Contresort (Chasseur légendaire)

Contresort (Avatar)

550 Bons de sang

Overwatch – Pack bonus Reinhardt draugr

Reinhardt draugr

5 sauts de rang pour le passe de combat

Source : PlayStation Store