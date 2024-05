Besoin d’acheter un abonnement PlayStation Plus ? Ça tombe à pic puisque les abonnements d’un an sont actuellement à prix imbattables grâce à une petite astuce.

Le PS Plus comme le Xbox Game Pass sont en perte de vitesse. Microsoft cherche activement des solutions pour renforcer son modèle, ce qui passera par la mise à disposition de ses grosses cartouches maison comme Call of Duty Black Ops 6. De son côté, Sony s’en tient à ses trois formules, mais propose de temps à autre des offres exceptionnelles, qui ne s’adressent en général qu’aux non-abonnés. Avec les Days of Play 2024 en revanche, pas de jaloux. Tout le monde pourra profiter de promos sur le PlayStation Plus.

Des promos pour les abonnements PlayStation Plus

La campagne de séduction reprend de plus belle. Sony intensifie de temps à autre ses efforts pour conquérir, voire reconquérir, ceux qui ne sont pas encore abonnés à son service ou qui l’avaient quitté depuis. Les Days of Play 2024, qui débutent ce mercredi 29 mai, feront cette année encore la part belle aux bons plans de la marque jusqu’au 12 juin à 23h59 très exactement. À cette occasion, le PlayStation Plus est remisé, et ce peu importe si vous souhaitez changer de formule ou souscrire au service.

Les nouveaux venus pourront ainsi profiter de jusqu'à 30% sur les abonnements de 12 mois jusqu’au 9 juin 2024. Les abonnés actuels quant à eux ne pourront économiser que 25% pour une mise à niveau vers le PS Plus Extra ou 30% vers le Premium. La promo sera active jusqu’au 12 juin pour eux, et non il n’y a malheureusement rien de plus croustillant pour celles et ceux qui ont déjà un abonnement actif. Ce sera cependant l’occasion idéale pour craquer pour le PlayStation Plus Extra ou Premium avec un abonnement à longue durée. On rappelle que le prix varie d’une personne à une autre, puisqu’il dépend de la durée restante de l'abonnement, le calcul étant fait au prorata. Cela donne donc les tarifs suivants (pour les nouveaux venus), sachant que vous pouvez économiser 18% supplémentaires avec l'astuce juste en dessous :

Un an de PS Plus Essential à 57,59€ au lieu de 71,99€ (-20%)

1 an de PlayStation Plus Extra à 94,49€ au lieu de 125,99€ (-25%)

Premium 106,39€ au lieu de151,99€ (-30%)

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible d’acheter son abonnement encore moins cher pendant cette période. Il ne faudra cependant pas trop tarder. Eneba vous permet actuellement de créditer votre compte de 100€ pour seulement 84€, de 50€ pour 40€ ou encore de 75€ pour 64€. En d'autres termes, vous économisez au minium 18% supplémentaires. Les codes sont donc encore moins chers qu’à l’accoutumée, en plus d’être cumulables avec les promotions du PlayStation Plus de Sony actuellement en cours. En utilisant ces fameuses cartes, vous allez donc payer votre abonnement encore moins cher.

Envie de sauter sur l'occasion ? Vous n'avez qu'à suivre les instructions ci-dessous. Attention toutefois, l’offre prendra fin le 4 juin à 13h et les stocks peuvent rapidement partir. Mieux vaut donc ne pas trop traîner. Notez que les prix indiqués correspondent à ceux appliqués au moment où l'article a été écrit. Ils peuvent donc varier en fonction des revendeurs disponibles :

Rendez-vous sur la page des cartes PSN du montant de votre choix (100€, 75€, 50€)

Ajoutez un code chez le revendeur le moins cher (ne pas prendre l'offre promue à droite qui est étrangement toujours la plus chère).

Allez dans le panier et utilisez le code promo « DAYSOFFRANCE » dans la case adéquate (en jaune sur mobile)

» dans la case adéquate (en jaune sur mobile) Validez votre commande

Activez votre ou vos codes sur votre compte PSN (sur PS5 ou via le site)

Achetez autant d'abonnement PS Plus ou de jeux PS5 ou PS4 que souhaité