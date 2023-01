Les adaptations de jeux PlayStation au cinéma et à la TV carburent à plein régime. Alors que The Last of Us HBO cartonne et que le film Gran Turismo sortira à l'été, une autre série pourrait être disponible.

Sony Pictures et PlayStation Productions n'ont pas l'air de vouloir le pied sur les projets cinématographiques et télévisuels. Mais pour le moment, ça leur réussit puisque la série The Last of Us est un immense carton que les autres adaptations s'efforceront de reproduire. Mission impossible ?

PlayStation tease la sortie d'une nouvelle série TV

C'est sur Twitter qu'Asad Qizilbash, patron de PlayStation Productions, s'est amusé à teaser les futures adaptations de jeux. Il a en effet publié une vidéo avec des visuels en référence au film Gran Turismo et la série The Last of Us qui étaient tous les deux destinés à une diffusion en 2023. Mais dans son message, on peut lire aussi une autre phrase plus énigmatique suivie de deux émoticônes clown et flammes.

L'année de PlayStation Productions en un seul tour d'ascenseur. Vous ne pouvez pas me voir, mais ma tête est en feu également. Via VGC.

Les indices sont plutôt évidents, Asad Qizilbash tease la série Twisted Metal avec Anthony Mackie (Captain America), Neve Campbell (Scream), Thomas Haden Church (Spider-Man 3) et Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine). Sauf s'il y un contre-temps durant la post-production, l'adaptation télévisée de la franchise PlayStation Twisted Metal sera donc disponible dès cette année. Aucune fenêtre de sortie à se mettre sous la dent, mais on connaît le diffuseur... aux États-Unis.

Outre-Atlantique, le show TV sera accessible depuis Peacock TV, un service de streaming indisponible chez nous. Dès lors, on se dirige probablement vers un scénario similaire à la série The Last of Us, à savoir qu'un diffuseur implanté en France récupérera sûrement les droits. Peut-être même Amazon Prime Video pour la deuxième fois consécutive ?

La série Twisted Metal sera à l'image des jeux, fun et violent, et comprendra bien entendu l'incontournable clown Sweet Tooth.

À part le film Gran Turismo qui sortira le 9 août 2023 au cinéma, l'arrivée des autres projets est beaucoup plus vague. On sait que les séries God of War et Horizon 2074 seront disponibles sur Amazon Prime Video et Netflix respectivement, mais quand ?

Le film Ghost of Tsushima lui n'a même pas encore de casting, et n'est donc pas prêt d'envahir les salles obscures. Un long-métrage Death Stranding est aussi dans les cartons, mais cette fois, sans Sony Pictures ni PlayStation Productions.