Dans le cadre d'une action de groupe pour motif d'« élimination de la compétition et monopolisation du marché pour les jeux numériques Sony » par rapport à l'emprise du géant japonais sur le marché fermé qu'est le PlayStation Store, la justice a tranché en faveur des joueurs PS4 et PS5 et sommé l'entité de verser 7,8 millions de dollars aux utilisateurs éligibles. Le jugement a également mis en lumière les conditions d'éligibilité à ce remboursement, qui s'avèrent toutefois assez spécifiques.

Action de groupe réussie à l'encontre de PlayStation sur la vente de ses jeux au format numérique

Tandis que PlayStation se retrouvait il y a quelques jours sous les feux d'une polémique suite à la présumée mise en place en catimini d'un système de vérification en ligne des licences de jeux numériques achetés sur le Store, voilà qu'une action de groupe en justice intentée par Saveri Law Firm LLP a reçu gain de cause auprès de la cour de justice californienne concernant les pratiques anticoncurrentielles de Sony vis-à-vis justement de l'accès à certains jeux PS4 et PS5 (dont les Destiny, NieR Automata, Resident Evil 4 Remake, The Last of Us, entre autres) au format numérique via son Store.

Ainsi, un accord préliminaire sanctionne PlayStation à verser 7,8 millions de dollars aux utilisateurs PS4 et PS5 éligibles dans le cadre de ladite action de groupe. L'éligibilité au remboursement d'une partie de cette somme colossale s'accompagne toutefois de conditions spécifiques. Tout d'abord, cela concerne malheureusement uniquement les utilisateurs qui ont résidé sur le sol américain et qui y ont procédé à l'achat d'au moins un jeu numérique sur le PlayStation Store entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2023.

Si tel est le cas, les utilisateurs éligibles n'ont a priori rien à faire pour recevoir un remboursement de la part de PlayStation, à moins de faire la demande expresse d'exclusion de l'action de groupe d'ici au 2 juillet 2026. À noter toutefois que, le temps que le tribunal évalue l'ampleur des remboursements à effectuer et les honoraires des avocats, les joueurs éligibles au remboursement ne devraient pas en voir la couleur avant octobre 2026. Reste désormais à voir si cette sanction américaine créera un précédent pour les autres joueurs PS4 et PS5 à travers le globe.

Source : Saveri Law Firm LLP