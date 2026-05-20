Depuis plusieurs mois, un sérieux problème de sécurité menace les machines de PlayStation comme la PS5, face à l'inaction du géant japonais, qui devrait pourtant au contraire réagir au plus vite.

Les problèmes de sécurité sur les consoles de PlayStation comme la PS5 sont malheureusement monnaie courante. Depuis quelques mois, une nouvelle faille semble toujours faire des siennes alors que de nombreux utilisateurs rapportent être victimes de piratage de leur compte PSN, parfois à plusieurs reprises. Mais le pire serait que, non seulement le constructeur n'ait pas encore corrigé la situation, mais que son service client serait malgré lui impliqué dans le processus.

Une nouvelle faille de sécurité du PSN, a priori avec le concours involontaire de PlayStation

Au milieu de l'actualité récente relative à PlayStation selon laquelle d'un côté la marque souhaiterait faire revenir d'anciennes licences et de l'autre a de nouveau augmenté le prix du PS Plus, voilà que de nombreux rapports indiquent que le PSN est une fois encore en proie à une dangereuse faille de sécurité, qui s'avèrerait en l'occurrence très facile d'accès pour les hackers, en partie à cause du service client du géant japonais.

Plusieurs utilisateurs et notamment divers journalistes ou créateurs de contenu ont en effet rapporté avoir été victime de hack de leur compte PlayStation Network, et ce parfois même à plusieurs reprises. Tel est notamment le cas de Nicolas Lellouche chez nous, ou encore de Colin Moriarty, cofondateur du podcast Kinda Funny. Sur X.com, l'utilisateur Pyo a partagé des détails sur les causes de cette faille de sécurité et la simplicité édifiante avec laquelle les comptes PSN des joueurs sont piratables :

Le pirate n'a besoin que de votre identifiant PlayStation Network et d'une ancienne donnée de transaction.

Il contacte ensuite le support Sony et fournit ces informations comme « preuve de propriété ».

Le système de support client de Sony contourne alors les protocoles standard et permet au pirate de modifier l'adresse e-mail associée au compte.

Cette manipulation désactive également l'authentification à deux facteurs.

Bien que ce problème de sécurité semble menacer la sécurité du PlayStation Network depuis plusieurs mois, le géant japonais n'a visiblement pas encore réagi, mais de tels rapports de plus en plus inquiétants devraient le forcer à se pencher promptement sur la question.

Source : X.com