Sony est à nouveau accusé d'avoir arnaqué des joueurs PS5 et PS4. Bientôt des milliards perdus à cause des pratiques de distribution des jeux sur le PlayStation Store ?

En 2022, une plainte collective a été déposée auprès du tribunal de la concurrence britannique, afin de mettre en lumière une affaire « d'arnaque » sur le PS Store. Le constructeur japonais a en effet été accusé d'avoir lésé 9 millions de consommateurs, en raison de la commission de 30% sur tous les achats de la boutique numérique. Les personnes à l'origine de cette réclamation ont estimé que Sony Interactive Entertainment avait enfreint les règles anti-compétitives locales en abusant de sa position sur le marché. Une position qui aurait, selon la plainte, servi à imposer des conditions déloyales aux développeurs et éditeurs. Aujourd'hui, PlayStation est encore visé...

Une nouvelle plainte à cause des prix du PlayStation Store

Après le dépôt de plainte en 2022, le tribunal de Londres a fini par valider celle-ci et Sony Interactive Entertainment s'expose donc à un procès qui pourrait lui faire perdre des milliards. Le constructeur pourrait être condamné à reverser 5,9 milliards aux acheteurs de jeux sur le PlayStation Store. Au Portugal, certaines personnes ont fait la même chose, et aujourd'hui, tout ce petit monde est rejoint par la Massaschade & Consument. La fondation néerlandaise de défense des consommateurs.

La plainte est identique à celles du Royaume-Uni et au Portugal, et accuse Sony d'abuser de sa position dominante sur le marché de la vente numérique des jeux PS5 et PS4 sur le PlayStation Store. « Selon les recherches de la fondation, les jeux numériques coûtent en moyenne 47 % de plus que leurs équivalents physiques, bien que Sony ait des coûts de distribution inférieurs. L'organisation affirme que l'écosystème fermé du PlayStation Store, combiné à la position dominante de Sony sur le marché des consoles, entraîne ce qu'elle appelle des « prix artificiellement élevés » précise le site Tweakers.

PlayStation est donc accusé de prix « artificiellement élevés », surtout par rapport à la concurrence où l'on peut acheter des clés à moindre coût ailleurs que sur le PS Store. « Les utilisateurs néerlandais de PlayStation qui ont effectué des achats sur le PlayStation Store peuvent se joindre gratuitement à la plainte collective. La première audience devrait avoir lieu dans le courant de l'année. Si la plainte est confirmée, Sony pourrait être contraint d'ouvrir son marché numérique à d'autres vendeurs ». À voir si cette plainte sera ou non validée, et les possibles répercussions lors d'un éventuel procès.

Image des prochaines sorties de jeux PS5 & PS4 sur le PS Store ©Sony

Source : Tweakers via ResetERA.