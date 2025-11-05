Le PS Portal passe un sacré cap avec l'ajout d'une fonctionnalité que tout le monde espérait voir un jour débarqué. Eh bien ça y est, le grand jour est officiellement arrivé.

Vous allez jouer encore plus facilement maintenant. Le PlayStation Portal, le hardware qui vous permet de jouer à votre PS5 en nomade, est un accessoire qui a trouvé preneur chez bien des joueuses et joueurs. Cependant, le fait que le lecteur était pleinement dépendant de la console de salon tendait à être un frein pour certains. Alors la grande nouveauté fraîchement déployée par Sony pourrait bien changer la donne pour beaucoup.

Le PlayStation Portal prend son indépendance, c'est officiel

Depuis son lancement en 2023, le PlayStation Portal a connu quelques changements en interne. À l'écoute de son public, Sony n'a eu de cesse de revoir le fonctionnement de son appareil. Le constructeur tient à offrir une expérience aussi optimale et confortable que possible. C'est pourquoi la nouvelle mise à jour du lecteur va faire la joie de tous les possesseurs. Elle apportera enfin ce que tout le monde espérait.

Un an après la bêta test auprès des abonnés au PS Plus Premium, le PlayStation Portal adopte enfin une fonctionnalité de rêve. Dès le 6 novembre, 15 heures en France, vous ne serez plus contraint d'être connecté à votre PS5 pour jouer. Le lecteur à distance prend des airs de véritable console portable en prenant en charge le streaming dans le cloud.

Toujours réservée aux abonnés PS Plus Premium, cette fonctionnalité vous permet de jouer en cloud gaming à une large sélection de jeux PS5. Plus besoin d'être relié à votre console de salon. Une simple connexion internet suffira pour avoir accès directement sur votre PlayStation Portal à des titres comme The Last of Us Part 1 et Part 2, Helldivers 2, Ghost of Tsushima ou encore Borderlands 4. La liste complète du catalogue est à retrouver sur le site de Sony.

En outre, la nouvelle mise à jour du PlayStation Portal va améliorer encore votre interface. Il affichera nouvel écran d'accueil, plus pratique et mieux lisible. L'expérience de jeu devrait aussi en sortir grandie. L'appareil prendra maintenant en charge l'audio 3D et offrira la possibilité d'un verrouillage par mot de passe pour plus de sécurité. Enfin, il accueillera un écran indiquant l'état de votre réseau. Étant donné qu'une bonne connexion est nécessaire pour en profiter comme il faut, ce sera un bel indicateur pour comprendre les soucis que vous pourriez rencontrer.