Le 7 novembre dernier, soit tout juste quatre ans après le lancement de la PS5, Sony sortait officiellement un nouveau modèle de sa console baptisé PS5 Pro. Plus compact et surtout plus puissant, celui-ci perpétue ainsi une tendance arrivée lors de la précédente génération de consoles, qui consiste à offrir aux joueurs un gain de puissance supplémentaire pour profiter de leurs jeux. Et il semblerait que le constructeur n’en ait pas encore terminé sur ce point, puisque le PlayStation Portal serait lui aussi en passe de subir le même sort.

Un PlayStation Portal Pro serait en préparation

Lancé en fin d’année 2023, le PlayStation Portal, qui fait office d’accessoire à la PS5, permet à ceux qui le possèdent de jouer à la console à distance, peu importante où ils se trouvent. Pour ce faire, il suffit alors de posséder une bonne connexion internet, ce qui permet de profiter de ses jeux dans les mêmes conditions (ou presque) que sur PS5. Et alors même qu’il avait été qualifié d’inutile par de nombreux joueurs, le périphérique s’est avéré être une bonne surprise pour beaucoup, ce qui lui a valu de rencontrer son petit succès.

Un petit succès qui semble aujourd’hui motiver Sony à poursuivre sur sa lancée, puisque tout comme la PS5, le PlayStation Portal serait désormais en passe d’obtenir une version Pro. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Detective Seeds, un leaker qui commence à avoir un beau palmarès à son actif. D’après ce dernier, la firme japonaise chercherait en effet à booster la puissance de son accessoire, qui pourrait alors lui aussi bénéficier de la technologie PSSR de la PS5 Pro, dont l’objectif est d’améliorer la résolution de l’image à l’aide de l’intelligence artificielle.

Mais ce n’est pas tout. En parallèle, Sony travaillerait également sur une grosse mise à jour du périphérique qui viserait à se débarrasser de la connexion internet obligatoire. De cette manière, le PlayStation Portal deviendrait une véritable console portable à l’instar du Steam Deck de Valve, plutôt que de rester un accessoire dépendant de la PS5. Detective Seeds n’est en revanche pas en mesure de dire si cette mise à jour concernera uniquement les modèles Pro du PlayStation Portal, ou également les modèles d’ores et déjà commercialisés.

Une sortie courant 2026

Dans tous les cas, si une telle fonctionnalité devait faire son apparition, il ne fait aucun doute que cela pourrait pousser davantage de joueurs encore à envisager l’achat d’un PlayStation Portal. Car si le fait de dépendre d’une connexion internet est vu comme un frein pour beaucoup, pouvoir profiter de tous ses jeux PS5 depuis n’importe quel endroit sans restriction pourrait grandement changer la donne. En sachant que, si tout cela est vrai, le leaker parle alors d’une sortie dans le courant de l’année 2026, sans plus de précision pour le moment.

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, nous vous invitons toutefois à la plus grande prudence. À l’heure où sont écrites ces lignes, rien de tout cela n’a été officialisé d’une quelconque manière de la part de Sony, qui est resté plutôt discret concernant le PlayStation Portal depuis sa sortie. Cela étant, outre le petit succès rencontré par ce dernier, cela pourrait également permettre au constructeur d’aller titiller Xbox sur un nouveau terrain, puisque la firme de Redmond se prépare elle aussi à débarquer sur ce marché avec la ROG Xbox Ally.