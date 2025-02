Le PlayStation Portal a une belle annonce pour les fans, avec un catalogue qui s’agrandit encore un peu plus pour convaincre davantage de joueurs. Que sait t-on ?

Bonne nouvelle pour les joueurs du PlayStation Portal. Huit nouveaux jeux viennent d’être ajoutés au catalogue PS Plus Premium. Grâce au cloud streaming, il est désormais possible de les lancer directement sur l’appareil, sans avoir besoin d’une PS5.

Un catalogue qui s’étoffe pour le PlayStation Portal

Le PlayStation Portal, sorti en novembre 2023, a fait parler de lui dès son lancement. À l’origine, il servait uniquement à streamer des jeux depuis une PS5. Mais en novembre 2024, une mise à jour majeure a permis de jouer directement via le cloud, à condition d’être abonné à PS Plus Premium.

Depuis, Sony continue d’enrichir son offre, et cette nouvelle vague de jeux apporte encore plus de diversité.

Voici les titres désormais accessibles en streaming sur le PlayStation Portal :

Star Wars Jedi: Survivor

Top Spin 2K25

Mordhau

Patapon 3

Lost Record: Bloom & Rage Tape 1

Somerville

Tin Hearts

Dropship: United Peace Force

Entre jeux récents, indépendants et classiques, cette sélection permet aux abonnés de tester de nouveaux genres sans installation ni téléchargement sur le PS Portal

Une offre encore limitée, mais en expansion

Malgré ces ajouts, tous les jeux du PS Plus Extra ne sont pas disponibles en streaming. Pour utiliser le PlayStation Portal, il faut impérativement souscrire à PS Plus Premium, l’abonnement le plus cher de Sony.

Cette annonce intervient peu après le State of Play de février 2025, où Sony a dévoilé plusieurs nouveautés, dont les dates de sortie de Borderlands 4 et Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Avec un catalogue qui s’enrichit progressivement, Sony semble vouloir donner une vraie place au PS Portal dans son écosystème. Reste à voir si l’entreprise poursuivra cette dynamique avec encore plus de jeux accessibles en streaming dans les mois à venir. Notons que nous vous indiquions il y a peu l'ouverture des précommandes du PlayStation Portal Midnight Black.

Source : Sony