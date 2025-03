Une fois de plus, il semble que le PlayStation Portal se mette à jour, mais de façon ultra discrète, au point que Sony lui-même ne semble pas vouloir en dire plus.

Sony continue d’améliorer le PlayStation Portal, son appareil de jeu en streaming. Sans annonce officielle, le constructeur a élargi son catalogue de jeux accessibles via le cloud. La semaine dernière, nous vous parlions déjà d'une récente mise à jour à ce sujet.

Un catalogue qui explose encore pour le PlayStation Portal

En février, plus de 200 jeux avaient été ajoutés, permettant aux joueurs d’accéder à du contenu sans posséder de PS5. Mais ce n’était qu’un début. Selon Cloud Dosage, plus de 370 nouveaux titres ont rejoint le service ces derniers jours. Aujourd’hui, le catalogue dépasse les 1 800 jeux.

Avec un abonnement PS Plus Premium, il est possible de jouer directement sur PS Portal, sans avoir besoin de la console. Parmi les nouveaux ajouts, des classiques marquants comme Killzone: Liberation, Syphon Filter ou encore The Legend of Dragoon. De quoi séduire les nostalgiques et les amateurs de rétrogaming.

Aucune communication officielle n’a été faite sur ces ajouts. Il n’existe pas de liste mise à jour par Sony, ce qui rend difficile le suivi des jeux disponibles. Heureusement, des sites de fans comme PSPortal.games permettent d’y voir plus clair.

Sony semble tester le terrain avec ces mises à jour. À l’origine, PS Portal était pensé pour jouer à distance depuis une PS5. Mais avec une bibliothèque qui s’étoffe, il devient un appareil à part entière pour le jeu en streaming. Sony prépare-t-il une offre plus ambitieuse ? Pour l’instant, le service évolue discrètement. Mais avec autant de jeux ajoutés, le cloud gaming pourrait bientôt devenir un axe majeur pour PlayStation.

Quoi de neuf récemment ?

Le PlayStation Portal Midnight Black est désormais disponible en précommande chez plusieurs revendeurs, offrant une nouvelle alternative esthétique au lecteur à distance de Sony. Hiromi Wakai, vice-présidente de la gestion des produits chez Sony Interactive Entertainment, a confirmé que d'autres améliorations sont prévues pour optimiser l'expérience des joueurs. Face à un succès bien plus grand qu’attendu, Sony semble vouloir capitaliser sur l’engouement en proposant différentes déclinaisons de son appareil. La version Midnight Black est officiellement lancée depuis le 20 février 2025.

Source : Reddit