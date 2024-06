La mise à jour 3.0.0 du logiciel système du PlayStation Portal dont on vous a parlé il y a peu sur Gameblog, annoncée pour le 19 juin 2024, a finalement été déployée ce matin après un léger retard. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations et nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de cette console portable. Augmentant ainsi son sa convivialité. Voyez plutôt.

Le PlayStation Portal s'offre une mise à jour

Une des principales nouveautés de cette mise à jour est la possibilité de connecter le PlayStation Portal à des réseaux publics. Désormais, dans des lieux comme les hôtels, les cafés et les aéroports, les utilisateurs peuvent connecter leur appareil au Wi-Fi. En entrant les informations requises (comme l'identifiant, le mot de passe et le numéro de chambre) via leur téléphone mobile ou leur ordinateur. Cela facilite l'accès à Internet lors des déplacements, augmentant ainsi la flexibilité et l'accessibilité de la console.

Il est important de noter que cette fonctionnalité nécessite que la configuration initiale du PS Portal soit terminée. De plus, en raison des réglementations spécifiques à certains pays et régions, il se peut que la console ne supporte pas les connexions à certains réseaux publics, notamment les réseaux 5GHz.

Autre ajout significatif, le PS Portal peut désormais afficher le niveau de batterie restant en pourcentage. Le tout sur la barre d'état en haut à droite de l'écran. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit d'ouvrir le menu rapide. De se rendre dans Paramètres > Système > Batterie et d'activer l'option Afficher le pourcentage de batterie. Cette amélioration permet aux utilisateurs de mieux gérer l'autonomie de leur appareil, évitant les interruptions imprévues pendant les sessions de jeu.

Plusieurs autres améliorations

Lors de l'utilisation de la fonction Remote Play, une nouvelle fonctionnalité visuelle a été ajoutée pour le pavé tactile. Les utilisateurs recevront désormais un retour visuel lorsqu'ils utilisent la zone du pavé tactile à l'écran. Améliorant ainsi l'interactivité et la précision des commandes.

En plus des nouvelles fonctionnalités, cette mise à jour inclut des améliorations de la performance et de la stabilité du logiciel système. Sony a également travaillé sur l'amélioration des messages et de la convivialité de certaines écrans. Offrant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et intuitive. Bref, le PlayStation Portal s'améliore grandement.