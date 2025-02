Alors qu'une nouvelle console portable PlayStation pourrait être en développement, Sony Interactive Entertainment cherche à exploiter encore davantage son PS Portal. Un lecteur à distance qui permet de streamer vos jeux PS4 et PS5, depuis une PlayStation 5, à la fois à la maison mais également à l'extérieur. Mais pour espérer emporter avec vous tous les blockbusters de la marque, il faut impérativement une connexion solide (VDSL 2, fibre, câble) capable d'envoyer les flux sur le PlayStation Portal. Et il faut aussi obligatoirement une bonne connexion mobile si vous souhaitez utiliser le produit en dehors de votre foyer. Une alternative à une vraie portable qui est un « énorme succès » pour la société japonaise.

Le PlayStation Portal Midnight Black lance ses précommandes

D'abord limité à son lancement, le PlayStation Portal a ouvert ses horizons ces derniers mois. En effet, à la sortie, ce lecteur à distance pouvait uniquement servir de périphérique de Remote Play. Autrement dit, il était seulement possible de streamer des jeux PS5 et PS4 sur cette nouveauté hardware. Un an et une semaine après son arrivée, le PS Portal a corrigé le tir en permettant de jouer à des titres via la solution de cloud gaming incluse dans le PS Plus Premium. Il n'y a donc plus besoin d'avoir une PS5.

Une mise à jour extrêmement attendue qui ne sera pas la dernière. Hiromi Wakai, vice-présidente de la gestion des produits chez Sony Interactive Entertainment, a expliqué que de nouveaux changements seront apportés au PlayStation Portal au fil du temps. « Nous voulons être sûrs que nos utilisateurs profitent de la meilleure expérience possible. C’est pourquoi nous avançons par étapes, en prenant en compte les retours de la communauté ». Et pour cause, la réception a été bien plus positive qu'escompté. « ll est probable que ceux qui achètent une PlayStation Portal soient déjà des joueurs très investis. Mais nos chiffres montrent clairement qu’ils passent encore plus de temps à jouer que les autres utilisateurs ».

Pour durer dans le temps, le PlayStation Portal entend se décliner en différentes versions. Après l'édition blanche et celle pour le 30ème anniversaire du constructeur, le PS Portal Midnight Black est sur le point de sortir. Le lancement est prévu pour le 20 février 2025, mais les précommandes sont disponibles chez les plus gros revendeurs de l'hexagone. Un superbe modèle noir qui fait son effet.

Source : PlayStation.