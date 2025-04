Le PlayStation Portal accueille de nouvelles fonctionnalités via une mise à jour qui va faire plaisir à beaucoup d'utilisateurs. On vous donne tous les détails.

Les différentes consoles de Sony ont tour à tour eu droit à une mise à jour ces dernières semaines. Ç'a été le cas pour la PS5, la PS4 et même pour la PS3. Cette fois, c'est au tour d'un autre support de jeu d'accueillir un bon gros patch. Le PlayStation Portal a effectivement fait un tour au garage pour revoir ses fonctionnalités et offrir un meilleur confort de jeu à ses utilisateurs.

Des fonctionnalités bienvenues sur le PlayStation Portal

Bien que ce ne soit pas une console portable à proprement parler, le PlayStation Portal facilite de plus en plus le jeu en tant que support de remote play. La grande avancée, ç'a surtout été de rendre accessibles des jeux, et un bon nombre d'ailleurs, sans avoir à rester connecté à sa PS5. C'est un premier pas vers le cloud gaming et donc plus grande mobilité et liberté de jeu.

Après une mise à jour mineure en mars dernier, le PlayStation Portal continue sur sa lancée avec une plus importante. Cette fois, l'accessoire revoit son interface pour encore plus de confort. Si vous essayez le cloud gaming en beta, alors vous verrez que vous pourrez maintenant trier vos jeux. Aussi, pour simplifier la navigation sur l'appareil, vos jeux se mettront en pause si vous ouvrez le menu rapide, que vous le mettez en veille ou qu'un message d'erreur s'affiche.

© PlayStation.

Aussi, la beta s'octroie désormais la possibilité de faire des captures d'écran, photo ou vidéo, en jeu. Elles ne seront pas sauvegardées sur le PlayStation Portal directement, mais dans le cloud de votre abonnement PS Plus. Pour les récupérer, il vous suffira de passer par l'application PS. Ne tardez pas cependant, car elles restent disponibles 14 jours seulement.

Enfin, un écran d'attente s'affichera à présent sur le PlayStation Portal si les serveurs de streaming sont surchargés. Ainsi, vous saurez combien de temps il vous restera avant d'accéder à votre jeu. Ce n'est d'ailleurs pas le seul nouvel écran qui fait son apparition avec la mise à jour. Vous aurez la possibilité de noter votre expérience de streaming via un pictogramme. Ajoutez à cela un dernier détail : l'envoi de notifications en cas d'inactivité. Tout cela devrait rendre votre expérience plus agréable et contribuer à ce que ça continue sur cette voie.

© PlayStation.