Il y a des projets auxquels on ne s'attend pas. Le nouveau apparemment en cours chez PlayStation en fait assurément partie et ça a de quoi nous rendre curieux.

Le futur des consoles pose de plus en plus question. L'arrivée sur le marché de machines ne pouvant supporter que des jeux dématérialiser et les tentatives du cloud gaming interrogent fortement le format physique. En parallèle, une autre tendance dynamise les constructeurs : les consoles portables.

Actuellement, la Nintendo Switch reste la principal représentante en la matière. Mais un concurrent de taille, même s'il reste bien marginal par rapport à aux ventes de la machine de Big N, a également émergé : le Steam Deck. Mais où sont les autres constructeurs ? Alors que des rumeurs courent à propos d'une Xbox Series portable, il se pourrait que PlayStation prépare aussi quelque chose...

PlayStation Portable, le retour ?

Après la sortie du PlayStation Portal, qui permet de jouer en cloud à ses jeux de PS5, Sony préparerait une véritable console portable. C'est le journaliste russe Anton Logvinov qui partage la nouvelle sur Telegram. D'après ce qu'il aurait entendu, il affirme que le constructeur « prépare une nouvelle PSP ».

© Easylife Designs sur Unsplash.

Mais ce qu'il rapporte le laisse dubitatif, et nous aussi. Apparemment, le line-up de départ ne serait constitué que de jeux PS4. Plus précisément, ce seraient des titres qui auraient déjà été portés sur PC. On pense notamment à la licence Horizon ou à Ghost of Tsushima. Or, ces productions sont, pour la plupart, optimisées aussi pour le Steam Deck. De fait, la console portable de Valve a été conçue pour accueillir des jeux du catalogue Steam, donc des jeux PC optimisés pour la machine nomade.

Cela fait sens, car ces jeux ont déjà été repensés pour être jouables sur console portable. Vous rétorquerez peut-être que c'est aussi le cas pour les jeux PS5 accessibles sur PS Portal. Si la console se précise, une option n'est pas à négliger. De fait, on peut parfaitement imaginer que les jeux de la dernière console de salon de Sony n'arrivent qu'a posteriori.

Enfin, le journaliste ajoute que « les réseaux de distribution sont assez sceptiques ». Il conclut avec deux hypothèses : soit Sony prépare quelque chose de tout autre et ce line-up ne serait pas le véritable prévu, soit le constructeur aurait gardé des informations pour lui, préférant ne pas trop ébruiter le projet auprès de ses partenaires dans l'immédiat. Une nouvelle PlayStation Portable à surveiller, donc.