Discrètement mise en place par PlayStation ces derniers mois, cette expérimentation impacterait le prix des jeux selon les joueurs, qui partagent alors leur colère à ce sujet.

À une époque où les jeux tendent à coûter de plus en plus cher, les joueurs sont généralement à l’affût du moindre détail. En particulier sur les boutiques en ligne telles que le PS Store, où des réductions et autres promotions sont régulièrement proposées par les éditeurs. À la grande surprise de certains, il s’avère cependant que tout le monde ne serait pas logé à la même enseigne en la matière. En effet, comme remonté par le média Push Square, PlayStation pratiquerait des prix différents en fonction des utilisateurs, ce qui a bien du mal à passer auprès des joueurs.

Certains joueurs PlayStation paieraient leurs jeux plus chers que les autres

À l’origine de cette découverte : un internaute de Reddit, dont le post a aujourd’hui été supprimé par les modérateurs. Selon Push Square, ce dernier révélait néanmoins la façon dont il a découvert que le prix d’Assassin’s Creed Unity, qui a récemment fait l’objet d’une mise à jour gratuite par Ubisoft, pouvait varier sur PlayStation selon la façon dont il abordait la page du jeu. Car alors qu’il était affiché à 3.74£ lorsqu’il regardait le PS Store sans se connecter, celui-ci passait soudainement à 9.99£ dès lors qu’il se connectait à son compte personnel.

Un phénomène pour le moins étrange, donc, qui est toutefois loin d’être isolé. Car toujours selon Push Square, la même chose peut également être constatée lorsque l’on regarde du côté de The Last of Us Part 2 Remastered, qui apparaît à 44.99£ sur le PS Store avant connexion, puis à 42.49£ une fois connecté à son compte PlayStation. Et contre toute attente, il se pourrait alors que cela ne soit pas une erreur, mais plutôt une sorte d’« expérience à grande échelle de tarification dynamique » discrètement mise en place par le constructeur.

Une expérimentation à grande échelle mise en place par Sony

C’est en tout cas ce qu’affirme le site PS Prices, qui enquête sur ce phénomène depuis plusieurs mois maintenant et qui en est arrivé à cette conclusion dans un papier publié dans ses colonnes. « Certains utilisateurs du PS Store voient des prix expérimentaux nettement inférieurs au prix de détail standard. Il s'agit d'un test A/B contrôlé par Sony pour étudier l'élasticité-prix de la demande » apprend-on notamment. « Les utilisateurs sont assignés aléatoirement au groupe témoin ou au groupe test — et voient des prix différents pour les mêmes jeux ».

Et le plus intéressant dans tout cela ? L’expérience aurait été étendue au cours des derniers mois, ce qui explique pourquoi de plus en plus de joueurs PlayStation semblent aujourd'hui pouvoir s’en faire les témoins. « En trois mois, l'expérimentation est passée de 50 jeux dans 30 régions à plus de 150 jeux dans 68 régions — et comprend désormais les propres titres AAA de Sony » assure en effet l’équipe de PS Prices. Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarök, Helldivers 2, Astro Bot ou encore Gran Turismo 7, par exemple, seraient alors autant de jeux concernés par l’expérience.

Les joueurs partagent leur colère

Et forcément, cela est loin de faire l’unanimité auprès des joueurs PlayStation, qui n’hésitent pas à dénoncer une telle pratique. « C’est absolument ridicule et extrêmement minable. Honte à Sony » s’offusque par exemple un internaute en réaction à l’article de Push Square. « Le PS Store est une véritable poubelle en termes de prix et de ventes » déclare un autre. « Ne pas être anti-consommateurs pendant la génération PS5 challenge : IMPOSSIBLE » dénonce enfin un dernier. Reste maintenant à attendre une réaction officielle de la part de PlayStation à ce sujet.

Sources : Push Square, PS Prices