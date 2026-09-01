La décision de PlayStation de tuer les disques a provoqué la vive colère des joueurs, mais aussi de nombreux développeurs, et cela risque d'avoir d'encore plus grandes répercussions.

Il y a déjà deux mois de cela, PlayStation annonçait de façon catégorique et de manière unilatérale vouloir mettre fin au support de la fabrication de disques à partir de janvier 2028. Pour justifier ce choix, elle a mis en avant des chiffres qui servaient son narratif, selon lesquels une écrasante majorité de ventes de jeux sur ses plateformes sont désormais numériques. Cela n'a pas manqué de provoquer la colère des joueurs, mais aussi de nombreux développeurs qui au contraire dépendaient principalement des ventes physiques, d'après de nombreux témoignages recueillis à la Gamescom 2026 notamment par les experts analystes chez Digital Foundry.

Des développeurs et éditeurs dépendant beaucoup des ventes physiques sont aussi en colère contre PlayStation

Dans un récapitulatif de leur passage à la Gamescom 2026, Digital Foundry a fait un état des lieux des plus grosses annonces et présentations du salon allemand, mais aussi de la température auprès des développeurs et autres acteurs de l'industrie présents, notamment depuis l'annonce choc de PlayStation vis-à-vis de la mise à mort des disques à partir de 2028.

Si une très large partie des revenus de PlayStation proviennent d'entités AAA, qui ont dans les pays les plus profitables comme les États-Unis fait principalement leur beurre sur le numérique, cela resterait très loin de représenter toute la réalité. Digital Foundry a en effet interrogé de nombreux représentants d'éditeurs et studios plus modestes, qui ont partagé un tout autre son de cloche sur la situation.

« Ils étaient dans l'ensemble très contrariés par la décision de PlayStation. Bon nombre de ces entreprises (en fait, la majorité d'entre elles) tirent une grande partie de leurs revenus des ventes physiques. La situation du secteur n'est pas positive », a ainsi retenu Digital Foundry des témoignages de plusieurs développeurs et éditeurs à la Gamescom 2026.

Quelle alternative pour ces développeurs et éditeurs impactés par la décision de Sony ?

Avant même la date butoir de janvier 2028 pour la fin de la fabrication des disques chez PlayStation, il semblerait déjà que le géant japonais ait commencé à démanteler une partie de ses usines servant à cette fin. La part des ventes physiques sur PS5 risque donc de progressivement continuer à baisser d'ici à 2028. Dès lors, les développeurs et éditeurs dépendant principalement des ventes physiques peuvent-ils se retourner dans une industrie qui embrasse de plus en plus le tout dématérialisé ?

D'après les avis receuillis par Digital Foundry, il semblerait que ces entreprises décident à l'avenir de délaisser PlayStation et Xbox pour favoriser Nintendo pour ce qui est du secteur du physique. Ce alors que la Nintendo Switch 2 a également sa part de dématérialisation sous la forme des Game Key Cards, en plus des ventes de jeu numériques directement sur sa boutique en ligne.

Comme pour de nombreux magasins spécialisés dans le secteur du jeu vidéo, la décision de PlayStation aurait donc grandement mis en difficulté de nombreux développeurs et éditeurs, ce qui risque in fine d'impacter dans une certaine mesure les ventes chez le géant japonais. L'avenir nous dira comment la situation évoluera dans les prochains mois/années s'agissant notamment du marché du physique, et même de l'industrie en général.

Source : Digital Foundry sur YouTube