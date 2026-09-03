PlayStation ne reviendra pas sur sa décision malgré la polémique et ce sont désormais ses employés qui se font harceler. Sony a dû prendre des mesures drastiques.

Et voilà, nous y sommes. La polémique qui frappe PlayStation suite à son annonce de vouloir arrêter les disques physiques a pris des proportions complètement lunaires et ce sont désormais les employés qui trinquent. Ce n'est tout simplement pas tolérable et pourtant, certains vont venir arguer que c'est encore la faute de Sony et PlayStation. Non, non, pas cette fois.

La décision de PlayStation met les joueurs en colère… et les employés se font harceler

PlayStation a ébranlé toute la sphère vidéoludique en annonçant la fin du support physique dès 2028 pour son écosystème. Après le mois de janvier, il n'y aura plus de jeux PS5 sur galette, et la PS6 sera donc entièrement numérique. Une évolution technologique, économique et stratégique qui suit celle que le PC a opérée il y a plusieurs années déjà. Que l'on soit pour, contre, que l'on souhaite essayer de faire changer le système de consommation, ou non, c'est un choix et une liberté qui regarde chacun d'entre nous.

À défaut d'avoir vraiment le choix de choisir comment on souhaite jouer. En revanche, il n'est pas tolérable de harceler qui que ce soit et encore moins des personnes qui n'ont strictement rien à voir là-dedans et subissent même certainement la décision de celles et ceux qui sont bien plus haut qu'eux sur l'échelle de la hiérarchie. Pourtant, c'est ce qui se passe. La polémique autour de PlayStation a pris une ampleur considérable au point que des employés qui n'ont strictement rien à voir là-dedans se font harceler, menacer…

Sony est prêt à envoyer les agresseurs devant la justice

Sony a donc pris des mesures pour protéger ses employés en veillant à leur dignité et leur sécurité, notamment du côté du service client qui prend de plein fouet la colère de certains joueurs malintentionnés. Insultes, harcèlement téléphonique, demandes d'excuses ou de compensation financière, insultes, menaces, intimidations, comportement discriminatoire et à caractère sexuel… la liste est longue comme le bras et porte à l'estomac. Parmi les mesures prises, Sony se réserve désormais le droit de punir les utilisateurs fautifs en restreignant l'accès de ces derniers aux services PlayStation, voire désormais d'engager des poursuites.

Il est complètement compréhensible que certaines prises de position et de parole des hautes sphères de Sony et PlayStation puissent hérisser le poil, mais harceler les employés de l'entreprise n'a rien d'un combat et encore moins d'un débat. Ce genre d'attitude devient pourtant malheureusement commun, arbitraire et parfaitement banalisé sur Internet depuis de trop nombreuses années. Si la situation ne risque pas de s'améliorer concernant PlayStation et sa décision de tirer un trait sur le support physique, espérons tout de même que cela se calme rapidement pour les employés.