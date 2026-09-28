Après l'énorme polémique qui continue de faire rage, il se pourrait finalement bien que PlayStation revoit ses plans autour de la fin des disques, à en croire plusieurs faisceaux d'indices.

Depuis sa décision unilatérale de mettre fin à la fabrication des disques à partir de janvier 2028, PlayStation fait face à une vive colère de nombreux joueurs, et qui ne semble pas se tarir. Alors que le géant japonais espérait peut-être secrètement que la situation finisse par se tasser en appliquant la stratégie de l'autruche, la communauté des joueurs continue de lui tonner tort. À en croire divers développements récents en coulisses comme un témoignage de Kenzo Saruhashi, PDG de Nippon Ichi Software America (Disgaea) et une étude officielle, qui n'est cependant plus disponible depuis, il se pourrait même que la branche gaming de Sony considère un rétropédalage qu'on ne croyait plus possible.

Des négociations seraient finalement en cours chez PlayStation autour des disques

Alors que beaucoup pensaient cette décision aussi irrévocable qu'unilatérale, il se pourrait que PlayStation revoit en fin de compte ses projets d'abandonner la fabrication de disques à partir de 2028. Durant la PAX West, Kenzo Saruhashi, le dirigeant de Nippon Ichi Software America (NISA) aurait en effet confirmé auprès de Kotaku l'existence de négociations avec Sony et a indiqué que l'entreprise prenait en compte les retours des joueurs.

À l'en croire, Nippon Ichi Software America et d'autres éditeurs seraient actuellement en négociation avec PlayStation pour ne pas mettre fin au support de la fabrication des disques. « D'après nos échanges actuels avec Sony, il est évident qu'ils reçoivent de nombreux retours de la part des clients. Bien que nous puissions finalement emprunter la voie du 'code en boîte', il se peut que la discussion évolue à l'avenir. Il nous faut donc voir où tout cela mènera » a déclaré Kenzo Saruhashi au micro de Kotaku.

Le patron de NISA a ajouté que ces négociations avec PlayStation, de même que d'autres éditeurs similaires, aurait pour vocation à sauver l'entreprise d'une éventuelle crise. « Une part importante de notre modèle économique repose sur la création d'éditions physiques limitées, un aspect qui nous tient beaucoup à cœur. De notre côté, nous comptons continuer à préparer ce type d'éditions tout en garantissant la qualité que les clients attendent de nous », a-t-il confié.

© PlayStation

Une étude ouverte du constructeur pour recueillir les retours de la communauté

En parallèle de ces prétendues négociations entre PlayStation et divers éditeurs dépendant grandement de la vente de jeux physiques, un autre développement récent semble aller dans le sens d'un éventuel rétropédalage du géant japonais quant au support de la fabrication des disques. La firme a en effet publié sur son site officiel une étude ouverte. Celle-ci n'est toutefois plus accessible à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Cette étude de PlayStation posait cependant de nombreuses questions aux participants à propos de la satisfaction des clients à propos de leur console, la qualité des exclusivités, ou encore sur la possession de produits de divertissement d'autres marques. À plusieurs reprises, les participants pouvaient élaborer leur réponse. Beaucoup en ont ainsi profité pour exprimer sans détour le fond de leur pensée sur les derniers décisions de la firme, notamment à propos du physique.

À tel point que cela aurait potentiellement motivé lesdites négociations de PlayStation avec des éditeurs comme NISA. L'avenir nous dira si tout cela se concrétise vraiment pas un revirement de PlayStation quant à la mise à mort des disques, ou si tout cela n'avait qu'une simple valeur consultative, sans davantage de conséquences.