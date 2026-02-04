Vous vous êtes déjà réveillé un matin en vous disant que ce qui manque à votre vie, c'est un podcast animé par Kratos de God of War ou Crash Bandicoot ? Si curieusement, la réponse est oui, Sony pourrait bien travailler sur une solution. Un curieux brevet dévoilé il y a quelques jours met en avant une technologie utilisant l'IA, qui pourrait bien changer la façon dont on interagit avec les personnages des jeux PlayStation auxquels on joue. Relevée par le site Tech4Gamers, cette drôle d'information part d'un brevet publié récemment, que vous pouvez consulter sur cette page. A travers plusieurs croquis et schémas, Sony y décrit une technologie utilisant l'IA générative pour donner vie aux différents personnages issus des licences de jeux. La volonté ? Vous aider pendant vos parties et générer des podcasts basés sur des deepfakes audio.

Et si Kratos animait un podcast PlayStation grâce à l'IA ?

Ce n'est pas la première fois qu'on voit sortir des informations comme celle-ci, les discussions autour de l'IA générative étant centrales depuis plusieurs années. La proposition est cependant assez surprenante ici, puisqu'elle permettrait de générer du contenu comme des podcasts audio où Kratos, ou même Ellie de The Last of Us s'adressent directement à vous, joueur PlayStation.

« Les modèles d'IA sont utilisés pour créer des podcasts personnalisés d'actualité, qu'un gamer pourrait trouver intéressant », peut-on lire. En utilisant une telle technologie, l'IA générative serait donc capable de reproduire la voix de personnages pour discuter entre eux, ou dialoguer directement avec les joueurs. Encore plus surprenant : cela pourrait même être un moyen de relayer de l'actualité, comme dans un bulletin d'information. Sony poursuit : « ces podcasts pourraient présenter des actualités dans la voix d'un personnage connu, adaptées au profil d'un joueur particulier ».

Comme c'est souvent le cas avec de tels brevets, il faut néanmoins prendre ces informations avec des pincettes. On avait par exemple entendu parler il y a plusieurs mois d'une IA qui pourrait jouer à notre place pour nous aider lorsqu'on est coincé. Toutefois, la question est désormais permise : pourra-t-on s'abonner au futur podcast animé par Kratos sur PS6 ?