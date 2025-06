Sony Interactive Entertainment a mis les choses au clair sur la stratégie mise en place pour ses abonnements PlayStation Plus, et n'entend vraiment pas copier le Xbox Game Pass sur un point majeur.

Le PlayStation Plus fête ses 15 ans, et pour l'occasion, un cadeau est offert à tous les abonnés. On ne sait d'ailleurs pas exactement combien de personnes ont actuellement souscrit au service, mais le chiffre avoisinait les 45 à 48 millions. Un nombre stable mais qui, comme le Xbox Game Pass, n'évolue pas significativement. L'abonnement semble donc avoir déjà son plafond de croissance, mais le constructeur japonais a des axes d'améliorations pour offrir une meilleure valeur aux abonnés...

La stratégie du PlayStation Plus est payante

Le remaniement de l'abonnement PS Plus, avec l'introduction de deux paliers « Extra » et « Premium » plus chers, est pour l'instant une stratégie payante pour Sony Interactive Entertainment. « La refonte [de l'offre PlayStation Plus] a dépassé nos attentes. Elle nous a vraiment permis de toucher le public d'une nouvelle manière avec ces jeux, et elle a offert une nouvelle valeur ajoutée à nos partenaires afin qu'ils trouvent de nouveaux joueurs à leurs titres » a déclaré Nick Maguire, vice-président des services mondiaux, dans une interview conduite par GameFile.

Il a précisé que le PlayStation Plus Premium a même progressé de 18% sur les douze derniers mois. Cet abonnement, qui est le plus cher des trois, est comparable au Xbox Game Pass Ultimate en matière de positionnement. En revanche, il y a une différence de taille par rapport au service de Microsoft : l'absence des grosses sorties PlayStation Studios à leur lancement. Mais là-dessus, il est inutile d'espérer une évolution. En effet, le PlayStation Plus ne fera jamais comme le Xbox Game Pass au niveau des sorties day one de ses jeux exclusivités first-party comme le prochain Ghost of Yotei, même si ça déçoit. « Nous sommes restés fidèles à notre stratégie en ne cherchant pas à proposer des jeux le jour de leur sortie ».

Les exclusivités offertes à leurs sorties, c'est toujours non mais...

Forcément, ça va être une énorme déception pour certains qui trouvent déjà que le jeu vidéo est un luxe aujourd'hui, encore plus d'un contexte économique de plus en plus difficile et à une époque où les jeux coûtent 79,99€ hors promotion. Mais si Sony Interactive Entertainment ne souhaite pas changer sa stratégie, préférant mettre des exclusivités comme God of War Ragnarok de longs mois après leur lancement sur le PlayStation Plus, c'est parce que la société n'a aucun mal à vendre ses jeux. Évidemment, tous ne battent pas forcément les records des uns et des autres, mais les cartons sont nombreux chez PlayStation.

Par contre, Sony Interactive Entertainment veut conserver sa stratégie des sorties day one pour certains jeux indépendants ou qui proviennent d'éditeurs tiers. Une pratique qui se fait aussi du côté du Xbox Game Pass. « Notre stratégie, c'est de trouver quatre à cinq titres indépendants à proposer en day one, et d'utiliser cela pour compléter notre approche consistant à intégrer des jeux sortis depuis 12, 18 mois ou plus. Cet équilibre fonctionne vraiment bien pour nous ». D'ailleurs, le PlayStation Plus pourrait à terme recevoir encore plus de sorties day one de jeux indés. « S'il y avait six ou sept opportunités intéressantes, alors que nous les saisirions » a expliqué Nick Maguire.

Source : GameFile.