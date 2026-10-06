À l’occasion de l’arrivée du film Spider-Man Brand New Day sur Sony Pictures Core, PlayStation offre aux abonnés PlayStation Plus 6 avatars gratuits aux couleurs du film.

Aujourd’hui est un grand jour pour les abonnés au PlayStation Plus. Non seulement ceux-ci vont enfin pouvoir récupérer la nouvelle salve de jeux gratuits du mois d’octobre 2026, qui viendront donc remplacer Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life et Chained Echoes ; mais en plus de nouveaux cadeaux les attendent au passage. En effet, suite au carton de Spider-Man Brand New Day au cinéma, et pour célébrer l’arrivée du film sur l’application Sony Pictures Core, la firme a décidé de régaler la communauté de PlayStation avec un lot d'avatars gratuits.

PlayStation Plus vous offre 6 avatars gratuits Spider-Man Brand New Day

On parle alors plus précisément de 6 avatars gratuits à récupérer via votre abonnement PlayStation Plus, tous aux couleurs du dernier film paru dans les salles obscures le 29 juillet dernier. Pour les fans de l’homme-araignée, cela sera ainsi l’occasion de passer votre profil PSN aux couleurs de Spider-Man Brand New Day, avec des avatars à l’image du héros incarné par Tom Holland, bien sûr, mais aussi de ses acolytes tels que MJ (Zendaya), Le Punisher (Jon Bernthal), Jean Grey (Sadie Sink) ou encore Ned (Jacob Batalon).

Pour les récupérer, rien de plus simple : il vous suffit alors de disposer d’un abonnement actif au PlayStation Plus, peu importe la formule, et d’installer l’application Sony Pictures Core où ils seront disponibles. Dès lors, vous n’avez plus qu’à suivre la démarche suivante :

Ouvrez l’application Sony Pictures Core sur PS4 ou PS5

Connectez-vous à votre compte PSN

Recherchez l’offre d’avatars « Spider-Man Brand New Day »

Suivez les étapes affichées à l’écran pour pouvoir les obtenir

Allez dans Profil > Modifier le profil > Avatar pour en changer

Insistons bien sur le fait que ces 6 avatars ne figurent pas dans la section PlayStation Plus du PlayStation Store. Pensez donc à télécharger l’application Sony Pictures Core pour pouvoir les récupérer, en sachant que ceux-ci seront disponibles jusqu’au 6 octobre 2027.

Source : PlayStation