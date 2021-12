Sony préparerait activement Spartacus, une mutation du PlayStation Plus faisant office de réponse au Xbox Game Pass. C’est ce qu’affirme le toujours très bien informé Jason Schreier du site américain Bloomberg. Le journaliste explique tenir ses informations de sources ayant connaissance des plans de Sony ainsi que de documents internes.

Vers une évolution du PlayStation Plus ?

Selon les sources de Jason Schreier, le nom de code de ce nouveau service serait donc Spartacus. Il s’agirait d’une fusion améliorée du PlayStation Plus et du PlayStation Now. Et si la marque PlayStation Plus continuerait d’être exploitée, celle du service de jeu en streaming disparaîtrait. Toujours selon les sources de Bloomberg, Spartacus permettrait donc aux joueurs PS4 et PS5 d’accéder à un catalogue de jeux.

Bien évidemment, ce service demandera le paiement d’un abonnement mensuel. Histoire de rendre l’offre plus séduisante, les titres proposés aux abonnés à PlayStation Plus Spartacus ne seront pas que des jeux PS4 et PS5. En effet, des jeux PlayStation, PS2, PS3 et PSP seraient présents dans le catalogue. Tous les abonnés ne devraient cependant pas pouvoir en profiter.

Pas de rétrocompatibilité directe, mais presque

À en croire les informations glanées par Bloomberg, trois niveaux d’abonnement seraient proposés. Le premier correspondrait à l’abonnement PlayStation Plus actuel. Le second donnerait accès en plus à davantage de jeux PS4 et, à terme, PS5. Le troisième et dernier niveau permettrait de profiter de "démos rallongées," du streaming de jeux ainsi que d’une bibliothèque de jeux PSOne, PS2, PS3 et PSP.

Rien n’a en revanche fuiter quant au tarif des différentes formules. À noter également que d'après les sources du journaliste américain, les nouveaux jeux ne devraient pas être proposés dès le jour de leur sortie sur ce nouveau service.

Selon Jason Schreier, les plans de Sony n’ont pas encore été finalisés. Aux dernières nouvelles, le PlayStation Plus Spartacus devrait être lancé au cours du printemps prochain. Sony n’ayant pas encore officialisé la chose, toutes ces informations doivent être prises avec les pincettes de rigueur. Tout pousse en tout cas à croire que Sony répondra plus tôt que tard au Xbox Game Pass.

