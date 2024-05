Le PlayStation Plus s’apprêterait à accueillir un grand classique de ces dernières années. Et pas de jaloux, les membres du Xbox Game Pass seraient logés à la même enseigne.

Les abonnés au PS Plus Extra se préparent à voir partir une trentaine de jeux. Dès ce mardi 21 mai (aux alentours de 11h), les Final Fantasy, Horizon Zero Dawn et une flopée d’excellentes productions quitteront le service. Dernières heures pour les plus motivés donc, tandis que les autres attendront gentiment la dizaine de nouveaux jeux (selon la formule choisie) qui arrivera en même temps. L’incontournable Red Dead Redemption 2 fera son grand retour dans le catalogue, mais il semblerait qu’un autre classique de Rockstar s’apprête à rejoindre le PlayStation Plus prochainement.

Un classique de Rockstar dans le PlayStation Plus et le Xbox Game Pass ?

Rockstar a toujours été formel, ses jeux n’arriveront jamais dès leur sortie dans les services d’abonnement. N’espérez pas un GTA 6 dans le Xbox Game Pass ou le PS Plus dès leur lancement, peu importe à quel point Sony et Microsoft sont prêts à mettre la main au portefeuille. En revanche, le studio laisse clairement la porte ouverte pour ses productions plus anciennes. Les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium pourront se replonger dans le Far West dès demain avec Red Dead Redemption 2, mais il devrait prochainement être rejoint par son grand frère. En fouillant dans les entrailles du site officiel de Rockstar, certains utilisateurs ont fait une découverte des plus intéressantes.

Une ligne de code ajoutée récemment sous-entend que Red Dead Redemption premier du nom serait ajouté dans les catalogues du PlayStation Plus et du Xbox Game Pass. Le jeu ayant intégré GTA+, le service d’abonnement de Rockstar, plus tôt dans l’année cela coïnciderait. En revanche, aucune mention d’une quelconque version PC cette fois, contrairement aux trouvailles récentes qui laissent entrevoir la possibilité d’une sortie sur Steam 14 ans après la sortie du jeu.

Red Dead Redemption bientôt dans le Xbox Game Pass et le PS Plus Premium ? ©Rockstar

PS Plus Essential ou Extra ? Telle est la question

Dans le cas où Red Dead Redemption intégrerait réellement les deux services, les membres du PlayStation Plus Extra seront sans doute mis sur le carreau. Les classiques de l’ère PS3 sont en effet réservés à l’offre Premium et ce même s’il s’agit de remasters parus sur PS4. La possibilité qu'il soit offert à tous dans le cadre du PS Plus Essential reste cependant une possibilité. Ce n'est en effet pas rare de voir l'un des trios donné aux abonnés PlayStation rejoindre le Xbox Game Pass le même mois. Il n’y a désormais plus qu’à attendre une éventuelle confirmation de Rockstar dans les semaines qui suivent.