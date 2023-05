Avis aux personnes qui souhaitent acheter leur abonnement PS Plus pour pas cher, de nouvelles promos arrivent. Elles concernent l’ensemble des formules et l’ensemble des joueurs, abonnés ou non.

Le PlayStation Plus était en perte de vitesse après le lancement des deux nouvelles formules. Les abonnés avaient fui en masse le service., Force de sorties day one et d’ajouts extrêmement qualitatifs, les nouvelles offres sont malgré tout parvenues à convaincre. De temps à autres, Sony fait un joli geste commercial en proposant une ristourne. En générale, elle s’adresse aux personnes non abonnées au PS Plus. Avec les Day of Play 2023, il n’y aura en revanche pas de jaloux. Tout le monde pourra en profiter.

Des promos les abonnements PlayStation Plus

PlayStation poursuit sa campagne de séduction. L’éditeur ne ménage pas ses efforts pour (re)conquérir ceux qui ne sont pas encore abonnés au PS Plus ou qui auraient quitté le service depuis. Entre des jeux réputés, des licences fortes, des exclusivités ou même des sorties day one, les nouvelles formules ont pris forme. On trouvera toujours à redire sur le PS Plus Premium, dont l’ajout de titres rétro encore timides déplaît aux joueurs. Un an plus tard, le service est toujours en pleine évolution et celles et ceux qui souhaitent prolonger leur abonnement ou se réinscrire au PS Plus vont pouvoir profiter de jolies offres. Les Days of Play seront en effet de retour d’ici quelques jours.

L’événement qui fait la part belle aux bons plans de la marque reprendra du service du 2 juin à 0h01 très précisément et jusqu’au 12 juin à 23h59, heure française. A cette occasion, le PS Plus sera remisé, peu importe que vous souhaitiez renouveler, souscrire ou prolonger votre formule. Les abonnements de 12 mois profiteront tous d’une promo de 25%. Elle s'appliquera aussi bien pour les nouveaux venus que les abonnés actuels. Ceci inclut donc les plans Essential, Extra et Premium/Deluxe. Quant à celles et ceux qui souhaiteraient opter pour une offre supérieure, ce sera le moment idéal pour passer au PlayStation Plus Premium ou Extra. Une réduction de 25% sera également appliquée sur les abonnements 1, 3 ou 12 mois en cas d’upgrade.

Pendant cette opération commerciale, d’autres produits seront également en promo. Certains articles du PlayStation Direct et du PlayStation Gear profiteront aussi de réductions, sans qu’on ne sache lesquelles. Il faudra également s’attendre à de nouvelles promos PS Store conséquentes, Sony promettant déjà de jolies ristournes sur « toute une variété de jeux ou extensions numériques ». Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir toutes les autres offres.