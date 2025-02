L'un des jeux PlayStation Plus Premium de mars 2025, qui serait disponible sur PS5 et PS4, aurait été découvert avant l'annonce officielle. Il est basé sur une oeuvre culte.

Après avoir été dévoilés durant le State of Play, les jeux PS Plus Extra & Premium de février 2025 sont maintenant disponibles sur PS5 et PS4. Quoi de neuf pour ce mois-ci ? Il y a de très beaux ajouts et notamment pour les fans de la Guerre des Étoiles. Le très bon Star Wars Jedi Survivor est désormais jouable dans le PlayStation Plus Extra de ce mois-ci. Mais ce n'est pas tout car cette formule intermédiaire du service de Sony Interactive Entertainment a aussi accueilli l'un des licences de tennis les plus connus avec Top Spin 2K25 ainsi que Lost Records: Bloom & Rage, le dernier jeu de DON'T NOD (Life is Strange) qui est sorti ce mardi 18 février 2025.

Un jeu PlayStation Plus Premium de mars 2025 déjà découvert ?

Alors que le PS Plus Extra de février 2025 a reçu 7 nouveaux jeux, tout en supprimant 9 titres du catalogue, le PlayStation Plus Premium a ajouté Patapon 3 ainsi que Dropship: United Peace Force. Malheureusement, le petit singe d'Ape Escape 2 & 3 n'est pas de la fête, contrairement à ce qui avait leaké. Le constructeur garde peut-être le retour de sa licence pour plus tard ? Wait & see. Tous les jeux mentionnés vous attendent en tout cas sur PS5 et PS4 sans plus attendre.

S'il y a encore un peu de temps avant la révélation des nouveaux softs qui rejoindront les différents abonnements, l'un des jeux PlayStation Plus Premium de mars 2025 aurait déjà leaké. La firme japonaise aurait choisi un titre issu d'un film culte pour toute une génération avec Disney•Pixar WALL-E. Un jeu d'action-aventure en 3D où l'on incarne le robot touchant du long-métrage d'animation éponyme, qui a été développé par Asobo Studio (A Plague Tale Requiem).

Disney Pixar WALL-E dans les jeux PS Plus Classics ?

Nos confrères de Gematsu se sont aperçus que le jeu édité par THQ avait été enregistré par l'organisme de classification de Taiwan. « Disney-Pixar Wall-E a été classifiée sur PS5 et PS4 à Taïwan. Il devrait s'agir d'un titre d'émulation pour le catalogue PlayStation Plus Classics. On ne sait pas s'il s'agira de la version PS2 ou PSP ». Étant donné qu'il s'agit d'une adaptation directe, cette production reprend évidemment les grandes lignes du scénario. Et le gameplay tourne forcément autour de la collecte de déchets. « Le gameplay consiste à utiliser les talents uniques de WALL-E pour compacter des cubes pour construire des plateformes ou distraire les adversaires ».

Source : organisme de classification de Taiwan via Gematsu.