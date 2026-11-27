Avec le PS Plus Premium, vous pouvez essayer un des meilleurs jeux de course de cette année gratuitement. C'est l'occasion de découvrir l'un des nommés aux Game Awards.

La licence culte née sous la caméra de George Lucas s'est offert un nouveau jeu cette année. En effet, Star Wars Galactic Racer a fait une entrée en piste remarquée, au point de décrocher trois nominations aux prochains Game Awards. Si vous n'avez pas encore l'occasion de craquer pour lui, le jeu rejoint l'offre d'essai gratuit du PlayStation Plus Premium. On vous dit tout.

Essayez gratuitement Star Wars Galactic Racer avec le PS Plus Premium

Qui n'a pas été marqué par la course de podracers dans La Menace fantôme ? Si certains rêvent de devenir des Jedi, d'autres s'imaginent au guidon des véhicules antigravité cultes de la saga. Plusieurs jeux ont bien donné l'occasion de le faire à travers le temps, mais ça faisait longtemps qu'on attendait un nouveau représentant du genre. Justement, Fuse Games nous a replongé cette année dans l'effervescence et la folie de ces courses à 200 à l'heure avec Star Wars Galactic Racer, fraîchement débarqué dans le PS Plus Premium en tant qu'essai gratuit.

Moins de deux mois après sa sortie, Star Wars Galactic Racer donne l'opportunité aux abonnés du PlayStation Plus Premium de passer aux manettes sur la piste grâce à un essai gratuit de 2 heures. Ainsi, vous pouvez installer dans le siège de Shade, le pilote solitaire qui rêve de gloire et de vengeance, pour prendre part à une ligue clandestine de course de podracers.

C'est l'occasion de vivre les sensations de course grisante simplement avec un abonnement au PlayStation Plus Premium. La vitesse de Star Wars Galactic Racer va vous happer d'entrer au milieu de ses immenses circuits. Ceux-ci sont en plus éparpillés sur plusieurs planètes iconiques de la saga. On sent l'expertise des anciens de Burnout chez Fuse Games et en on redemande. D'autant que le jeu propose depuis peu un mode multijoueur en local, un excuse de plus pour se lancer.

L'essai gratuit fait partie des avantages du PlayStation Plus Premium. Le plus haut palier d'abonnement vous donne ainsi l'opportunité de tester régulièrement de nouveaux jeux récents. Pour vous faire la main pendant 2 heures sur Star Wars Galactic Racer, voici la méthode :

Avoir un abonnement au PS Plus Premium.

Se rendre sur la fiche du jeu sur le PlayStation Store (voir lien source).

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