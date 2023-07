Les prochains jeux « gratuits » du PS Plus seront disponibles dès demain. Ce 1er août 2023, les abonnés pourront découvrir un nouveau trio constitué de PGA 2K23, la simulation de golf, Death’s Door, la production de Devolver Digital encensée et enfin Dreams, le jeu créatif qui recueille des centaines de jeux. En attendant, les membres du PlayStation Plus Premium ont déjà pu découvrir un titre récemment sorti : LEGO 2K Drive. Un jeu aux bonnes idées et à l’ambiance prenante qui avait assez partagé les joueurs et la critique à son lancement. Aujourd’hui, c’est un RPG monumental qui se laisse approcher le temps de quelques heures.

Une grosse démo gratuite via le PlayStation Plus Premium

Encore un nouvel avantage pour les abonnés au PS Plus Premium. La formule haut de gamme de Sony propose quelques exclusivités bienvenues. En plus d’un catalogue entièrement consacré aux jeux rétro ou plus anciens, et à l'avenir la possibilité de streamer ses jeux PS5 via le Cloud, l’offre propose à ses membres de tester gratuitement plusieurs productions le temps de quelques heures. Des démos bien plus généreuses qu’à l’accoutumée qui permettent généralement de se faire une bonne idée des jeux en question avant un éventuel achat, exception faite d’Hogwarts Legacy. Le catalogue d’essais gratuits est déjà bien généreux, avec des titres comme God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem, The Last of Us Part 1 ou encore plus récemment LEGO 2K Drive. Les abonnés au PlayStation Plus Premium pourront désormais compter sur l’un des RPG les plus populaires de ces dernières années.

Un essai gratuit de The Witcher 3 Wild Hunt est maintenant disponible sur le PS Store, à la fois pour les joueurs PS4 que PS5. Celles et ceux qui profiteront de cet essai sur la dernière-née du constructeur auront alors accès à la Complete Edition, qui comprend le fameux patch next-gen salvateur paru en décembre dernier. Vu le calibre du jeu, la démo du RPG est équivalente à celle de Cyberpunk 2077. Comptez 4 heures pour pouvoir essayer les dernières aventures de Geralt via votre abonnement PlayStation Plus Premium. Sachant que le jeu demande une centaine d’heures pour être complété, vous ne verrez qu’une infime portion de The Witcher 3, mais cela sera amplement suffisant pour découvrir son ambiance, ses mécaniques de jeu ou tout simplement ses améliorations graphiques sur PS5.

On rappelle qu’en cas d’achat par la suite, votre progression sera conservée et vous pourrez reprendre le jeu là où vous l’aviez laissé. La version PS4 est d’ailleurs régulièrement en promo sur le PS Store donc difficile de ne pas craquer si cet essai du PlayStation Plus Premium vous convainc. Notez que vous pourrez profiter d’une upgrade gratuite vers la version PS5, mais les deux itérations sont actuellement à -50%. Pour tester cette nouvelle démo, rendez-vous sur la section dédiée sur votre console, ou passez directement par la page du jeu via la boutique en ligne. A partir de là, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton « Essai de jeu » pour lancer le téléchargement à distance.