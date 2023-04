Le PS Plus continue de s’améliorer chaque mois. Depuis l’arrivée des nouvelles formules, Sony n’hésite plus à sortir les grands moyens pour reconquérir les abonnés perdus ou pour donner envie à ceux qui le sont déjà de se tourner vers les offres Extra ou Premium. Elles proposent chacune de découvrir une dizaine de nouveaux jeux tous les mois et ce même parfois dès le jour de leur lancement. L’avantage est néanmoins aux membres du PlayStation Plus Premium qui profitent en plus d’un catalogue de titres rétro et également de démos exclusives supplémentaires. Justement, une petite pépite de 2022 peut désormais être testée gratuitement.

Une démo de Cult of the Lamb pour les abonnés PS Plus Premium

Le catalogue de démos du PlayStation Plus Premium continue de s’agrandir. Régulièrement, les abonnés peuvent profiter d'essais gratuits dans le cadre de leur abonnement. Des démos plus longues et goûteuses que celles plus classiques qui peuvent alors aller d’une heure à plus de cinq, permettant généralement de se faire une idée concrète des jeux en question. Les membres de l’offre haut de gamme du service peuvent par exemple jouer pendant plusieurs heures à Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 1 ou encore God of War Ragnarok. Mais il n’y en a pas que pour les titres AAA. Les productions indépendantes peuvent elles aussi être testées.

Depuis aujourd’hui, c’est donc l’excellent Cult of the Lamb qui peut être testé gratuitement par les abonnés au PlayStation Plus Premium pendant une heure tout pile. Derrière ses airs tous mignons, ce jeu d’action et roguelike signé Devolver Digital vous met à la tête de votre propre culte dans un pays de faux prophètes. Le petit agneau possédé que vous êtes doit alors répandre vos bonne parole et faire croître sa communauté d’adeptes en parcourant des régions mystérieuses générées aléatoirement et éliminant les incrédules et les chefs rivaux. Tous les moyens sont permis pour devenir le seigneur des agneaux et accessoirement un dieu tout puissant.

Une démo PS Plus Premium qui arrive pile à temps pour la sortie de la grosse mise à jour « Rеlісѕ оf thе Оld Fаіth » qui apporte entre autres de nombreuses nouveautés, dont du contenu endgame et une mode photo tant réclamé. Si vous êtes abonnés et que vous n’avez pas encore essayé cette petite pépite de 2022 c’est donc le moment ou jamais. Le jeu a reçu un excellent accueil des critiques comme des joueurs et c’est amplement mérité.