Actuellement, un bug ultra gênant touche certains utilisateurs et abonnés du PlayStation Plus. De quoi rendre chèvre, d’autant qu’il n’y a pas de communication sur le sujet.

Depuis quelques jours, les abonnés PlayStation Plus Premium sur PS4 rencontrent un problème gênant : le catalogue Classics ne s’affiche pas correctement. Plusieurs joueurs ont signalé que la liste semblait limitée à seulement trois titres, ce qui peut induire en erreur, surtout pour ceux qui découvrent l’abonnement.

Un affichage trompeur sur le PlayStation Plus

Le souci apparaît lorsque l’on filtre le catalogue Classics par plateforme (PSP, PlayStation ou PS2) dans le PlayStation Store/PlayStation Plus de la PS4. Dans ce cas, seuls Thrillville, Thrillville: Off the Rails et Disney/Pixar Buzz Lightyear of Star Command apparaissent. Pour un nouvel abonné, difficile alors d’imaginer qu’il existe en réalité bien plus de jeux inclus dans cette offre, ce qui donne l’impression d’un catalogue extrêmement réduit.

Heureusement, il existe un moyen rapide d’accéder à la liste complète. Depuis votre PS4, il suffit de se rendre dans la section “Nouveautés” du PlayStation Plus, puis de passer par cet onglet pour consulter le catalogue Classics. Ainsi, tous les jeux disponibles avec l’abonnement Premium apparaissent correctement. Cette méthode n’est certes pas idéale, mais elle permet d’éviter de passer à côté de nombreux titres tant que le problème persiste.

Un bug probablement temporaire

Pour l’instant, Sony n’a pas communiqué officiellement sur ce dysfonctionnement. Il s’agit vraisemblablement d’un souci temporaire lié à l’affichage du Store. À titre de comparaison, il avait fallu près d’une semaine à l’entreprise pour remettre en ligne la boutique PS3 récemment. Les abonnés PlayStation Plus Premium devront donc faire preuve d’un peu de patience… ou utiliser l’astuce en attendant un correctif.

En attendant, ce problème rappelle que l’ergonomie et la clarté des catalogues numériques sont essentielles pour un service par abonnement. Une mauvaise visibilité du contenu peut facilement décourager les nouveaux venus, voire donner une image négative du PlayStation Plus, même lorsque celle-ci reste fournie. Bref, espérons que Sony réagisse.