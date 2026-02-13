Hier soir, les annonces se sont enchaînées le temps de le dire chez PlayStation, qui nous a servi une conférence au rythme des plus effrénés pour son premier State of Play de l’année. Bardé de nouvelles informations sur des jeux très attendus mais également de révélations surprises, le show a en effet couvert une large gamme de titres, auxquels sont venus se greffer certaines des prochaines arrivées du PS Plus. Car oui, comme on s’y attendait, le service de Sony était lui aussi de la partie, avec quelques belles surprises pour l’occasion.

Le PlayStation Plus Premium nous donne un premier aperçu du futur

Et pour cause, en plus de confirmer l’arrivée de Marvel’s Spider-Man 2 dans le catalogue dès le 17 février prochain, PlayStation a décidé de nous donner un premier aperçu de ce qui attendra les possesseurs de la formule PlayStation Plus Premium dans les prochains mois. Et cela commencera dès le mois de mars avec l’arrivée de Tekken 5: Dark Resurrection dans le catalogue des jeux classiques, pour le plus grand bonheur des fans de la licence de Bandai Namco, mais aussi des jeux de combat. Mais les choses ne s’arrêtent pas là.

Car en plus de ce dernier, sorti à l’origine sur PSP et PS3, le State of Play nous a également permis d’apprendre le retour de Time Crisis, un shooter lui aussi signé Bandai Namco qui a vu le jour sur PS1. De son côté, son arrivée dans le service n’est toutefois pas attendue avant le mois de mai, toujours en exclusivité pour les abonnés au PlayStation Plus Premium. Maintenant, la question que l’on se pose, c’est pourquoi faire de telles annonces aujourd’hui, alors même que les joueurs ne pourront pas en profiter avant de nombreuses semaines ? On l’ignore.





Heureusement, contrairement à ce que le State of Play avait pu nous laisser croire initialement, les abonnés au PlayStation Plus Extra ne sont pas non plus ressortis bredouilles de cette soirée. Car si la conférence s’est effectivement contentée d’évoquer le cas Marvel’s Spider-Man 2, PlayStation a tout de même précisé le programme complet des prochaines arrivées du mois de février 2026, qui réserve de très belles choses pour les possesseurs du PS Plus.

Source : PlayStation