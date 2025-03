Quelques jours après l'annonce des jeux gratuits PS Plus Essential de mars 2025, les abonnés peuvent les réclamer dès maintenant sur PS5 et PS4. Et c'est l'un des meilleurs mois jamais vus dans toute l'histoire du service de Sony Interactive Entertainment, principalement grâce à l'ajout de Dragon Age The Veilguard. Une surprise que personne n'avait vu venir, mais qui a été accueillie chaleureusement. En plus du RPG de BioWare, l'abonnement le PlayStation Plus Essential de mars 2025 offre Sonic Colors Ultimate ainsi que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Un Platine gratuit avec l'un des jeux PlayStation Plus de mars 2025

Il arrive de temps à autre que le PS Store autorise les chasseurs de trophées à agrandir leur collection avec des shovelwares gratuits ou même des jeux complets. Si vous voulez un Platine facile, et que vous êtes abonnés au PlayStation Plus, vous allez avoir envie de lancer Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Si la compilation des 13 jeux Tortues Ninja vaut qu'on s'y intéresse pour ses qualités, elle permet aussi de faire tomber sans trop forcer un Platine grâce à une fonctionnalité de cette collection.

De base, Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection vous laisse replonger dans ces classiques avec des options d'aide afin d'être sûr de voir le bout de tous ces titres. Il y a une sauvegarde rapide, un rembobinage pour revenir en arrière suite à un mauvais coup, des « Cheat Codes » (ex : pour doubler la vitesse du personnage) mais aussi une fonctionnalité « Regarder ». Une fois dans le menu principal de TMNT The Cowabunga Collection, vous pouvez presser la touché Carré ou X chez Xbox. En faisant cela, vous allez pouvoir visionner un walktrough complet du jeu... et entrer dans le soft en question à tout moment. Et c'est justement de cette manière que vous allez faire tomber tranquillement le trophée Platine et sans même acheter la compilation puisqu'elle est donc gratuite avec le PlayStation Plus Essential de mars 2025.

Pour commencer, rendez-vous sur l'onglet PlayStation Plus de votre console, puis téléchargez Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection qui est l'un des jeux offerts ce mois-ci. Quand vous l'avez obtenu, lancez la collection et utilisez la fonctionnalité « Regarder » sur le jeu voulu, parmi les 13 disponibles, en pressant Carré ou X pour « Jouer ».

Ensuite, vous pouvez sauvegarder et quitter le titre. Ces actions réalisées, vous n'avez plus qu'à charger votre partie, puis terminer le bout restant pour débloquer le trophée. Vous faites ça pour tous les trophées, ou presque, et vous aurez le Platine facilement. En effet, cette astuce ne s'applique malheureusement pas à Tournament Fighters par exemple. Pour rappel, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection est offert sur le PlayStation Plus Essential jusqu'au 31 mars 2025.