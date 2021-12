En décembre 2021, Sony a comme d’habitude proposé trois jeux aux abonnés du PlayStation Plus. Rapidement, il a été révélé qu’il était davantage question de "deux jeux et demi" que de trois titres véritablement complets. Pour le premier mois de la nouvelle année, le géant japonais « offre » à nouveau trois jeux aux abonnés à son service. Et deux de ces derniers sont des créations cross-gen PS4-PS5.