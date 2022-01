Parce que la période peut paraitre morose, Sony dévoile sans fuite préalable les trois prochains titres du PlayStation Plus, qui viendront bientôt remplacer Deep Rock Galactic, DiRT 5 et Persona 5 Strikers, disponibles durant une petite poignée de jours. Les abonnés peuvent d'ores et déjà faire de la place sur leurs disques durs : voici les jeux disponibles via le PlayStation Plus du 1er au 28 février 2022.

Les jeux PlayStation Plus de février 2022

Planet Coaster: Édition console (PS5)

Surprenez et ravissez vos visiteurs en construisant le parc d’attractions de vos rêves ! À vous de gérer ce monde bouillonnant grâce à votre souci du détail. Donnez vie à vos idées, quel que soit votre niveau de compétence. Utilisez des plans pour placer facilement plus de 700 objets préfabriqués, dont des montagnes russes, des immeubles et des éléments d’environnement. Construisez, pièce par pièce, des structures et bâtiments détaillés, ou transformez jusqu’au terrain grâce à des outils ultra-performants.

EA Sports UFC 4 (PS4)

Quel que soit votre style de jeu, EA Sports UFC 4 vous placera au centre de chaque combat. Développez votre personnage et personnalisez-le grâce à un système de progression unifié entre tous les modes de jeu. Passez du statut d’amateur inconnu à celui de star de l’UFC dans le nouveau mode Carrière ou défiez le monde entier dans les nouveaux modes Blitz Battles et Online World Championships pour devenir le champion incontesté. Les enchaînements sont fluides et offrent un gameplay plus réactif et authentique. Les mises au tapis et les mécaniques au sol ont quant à elles été remaniées pour améliorer le contrôle lors des phases décisives du combat.

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse (PS4)

Brisez des squelettes, abattez des dragons et affrontez des golems géants dans cette première aventure Merveilleuse inspirée de Borderlands. Redécouvrez le jeu salué par la critique en 2013 avec cette campagne individuelle truffée d’ingrédients fantastiques, d’humour et de montagnes de butin magique ! Choisissez un personnage parmi six Chasseurs de l’Arche uniques, possédant tous leurs capacités propres et des combinaisons de compétences puissantes, puis plongez dans des batailles chaotiques en solo ou en co-op.