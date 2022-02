Une fois n'est pas coutume les jeux PlayStation Plus du mois prochain viennent visiblement de fuiter. Voilà ce que vous devez savoir.

Il se pourrait bien que les jeux "gratuits" du PlayStation Plus pour le mois de mars 2022 viennent de fuiter. Comme le veut la "tradition," l’information vient d’un utilisateur du site français Dealabs. Ce membre, le mondialement connu "Billbil-kun," explique avoir à nouveau mis la main sur la liste des titres PS Plus du mois prochain.

Comme toujours, l’équipe de modération de Dealabs atteste de son côté de l’authenticité de l’information.

@ Billbil-kun

Liste des jeux PlayStation Plus de Mars en fuite pour le joueur français

Au menu de la fuite du mois, il serait donc question de trois jeux cross-gen PS5-PS4 et d’un jeu PS4. Pour les plus impatients, voici la liste des jeux qui seront proposés en ce troisième mois de la nouvelle année sur le service PlayStation Plus. Du 1er mars au 5 avril 2022 à 11h00 :

Ghost of Tsushima Legends (PS4/PS5) Ghost of Tsushima : Legends est une expérience multijoueur en coop et en ligne. Cette version indépendante du mode Legends pour PS4 et PS5 inclut le mode multijoueur en ligne de Ghost of Tsushima, mais pas la campagne solo. Ghostrunner (PS5) Ghostrunner est un slasher FPP qui se déroule dans un univers Cyberpunk. C'est un jeu assez récent datant d'octobre 2020. Team Sonic Racing (PS4), de la course pour le PlayStation Plus Team Sonic Racing est le célèbre jeu de course qui se déroule dans l'univers de Sonic.

Vous pouvez aussi retrouver l'annonce Twitter officielle du site concernant la "fuite" ci-dessous :

Que pensez-vous de la liste PlayStation Plus pour le mois de mars 2022 ? Cette sélection vous convient-elle ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.