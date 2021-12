Sony a attendu le premier décembre pour officialiser la liste des jeux proposés « gratuitement » aux abonnés PlayStation Plus ce mois-ci. Et si la fuite qui a précédé cette annonce de plusieurs jours a une nouvelle fois vu juste, elle ne précisait cependant pas un élément important. Et cet élément important risque de faire couler beaucoup d’encre.

En décembre, les abonnés PlayStation Plus, qu’ils soient sur PS5 ou PS4 peuvent télécharger et jouer à Godfall. Mais ce n’est pas la version de Godfall à laquelle ont accès les gens qui ont acheté le jeu. En effet, il est ici question de la Godfall : Challenger Edition. Derrière ce titre se cache un jeu duquel a été retiré toute la partie scénarisée.

Une démo PlayStation Plus plutôt qu’un jeu complet ?

La chose est tout ce qu’il y a de plus officielle puisqu’elle vient du texte de présentation du jeu publié sur le PlayStation Blog :

Nous sommes heureux d’annoncer que la Godfall : Challenger Edition, qui permet aux nouveaux joueurs de découvrir les trois modes post-game du jeu, sans le contenu scénario du jeu de base et de l’extension Fire & Darkness. Et qui permet aux joueurs existants de profiter de nouvelles fonctionnalités et récompenses excitantes.

Pas de cadeau en décembre sur PS5 et PS4

Les modes post-game correspondent donc aux modes débloqués une fois la campagne du jeu terminée. Les joueurs qui récupèreront ce jeu via le PlayStation Plus sur PS5 ou PS4 auront également la possibilité de commencer à jouer au niveau 50. Niveau 50 qui s’accompagne de nombreux points de skill et d’armes.

Le studio derrière le jeu explique par ailleurs que les utilisateurs de la Godfall : Challenger Edition peuvent acheter la Godfall Deluxe Edition. Et c’est en se procurant cette dernière qu’ils pourront accéder à la campagne du jeu de base ainsi qu’à celle de l’extension Fire & Darkness. En conclusion, les abonnés PlayStation Plus n’ont ici accès qu’à une partie du jeu.

Pour info, Godfall : Challenger Edition sera proposé aux abonnés PlayStation Plus du 7 décembre au 3 janvier prochains.

Que vous inspire cette situation ? Vous déçoit-elle ? Craignez-vous que ce type de stratégie soit réutilisée pour des jeux PS5 et PS4 à venir sur le PlayStation Plus ? Cette façon de faire pourrait-elle vous inciter à acheter le jeu complet ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.