L'un des meilleurs jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus bientôt mis à mort ? De mauvaises découvertes ont été faites par les joueurs et ce n'est pas rassurant pour l'avenir du titre.

Selon toute vraisemblance, un des jeux PS Plus Essential de mai 2025 a déjà leaké. L'annonce ne devrait de toute façon plus trop tarder maintenant, mais Sony Interactive Entertainment aurait pris la décision de faire plaisir aux fans d'horreur en offrant Until Dawn Remake. Cela ne serait pas spécialement une surprise car cette nouvelle version a malheureusement été un échec et n'a pas su trouver son public, ce qui a conduit à la fermeture du studio Ballistic Moon. Son arrivée dans le PlayStation Plus est donc plus que probable, même si rien n'est officiel à l'heure d'écrire ces lignes.

Un jeu gratuit PlayStation Plus Essential en difficulté

Par pur hasard de l'actualité, il s'avère qu'un jeu d'horreur offert dans le PlayStation Plus Essential en 2023 semble rencontrer de grosses difficultés. Plusieurs internautes ont en effet remarqué qu'Evil Dead the Game est en train d'être délisté discrètement du PlayStation Store et de l'Epic Games Store. On a donc vérifié de notre côté et dans un cas comme dans l'autre, il est impossible d'accéder aux pages officiels du jeu sur ces boutiques. On obtient des erreurs comme sur nos captures ci-dessous. En revanche sur les stores Xbox et PC comme Steam, rien ne semble avoir bougé. Le titre est toujours disponible à l'achat avec une promotion en cours pour les plateformes de Microsoft.





Ce bon jeu PlayStation Plus Essential qui vous a été offert pourrait bien être supprimé et disparaitre totalement. Et si l'on est plutôt pessimiste, c'est à cause d'une déclaration de Tim Willits, chef de la création de Saber Interactive qui a édité Evil Dead the Game. Un internaute a voulu savoir pourquoi le soft était délisté du PS Store et de l'Epic Games, et si c'était un signe avant-coureur d'une fermeture des serveurs.

« Nous maintiendrons les serveurs en place aussi longtemps que possible » a répondu Willits, sans même aucun mot sur la disparition d'Evil Dead the Game de certaines boutiques. Une déclaration pour le moins vague qui ne rassure pas. Si les abonnés PlayStation Plus Essential semblent toujours pouvoir y jouer aujourd'hui, qu'en sera t-il ne serait-ce que dans deux mois ? Le doute est permis quant à l'avenir d'Evil Dead the Game après toutes ces découvertes. Si vous ne l'avez pas testé et que vous êtes fans des œuvres de Sam Raimi, ça mérite au moins un peu de votre attention pour voir tout l'amour porté par les développeurs à la licence.

