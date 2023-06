Bonne nouvelle, une grosse mise à jour vient d'avoir lieu sur le meilleur jeu du mois du PlayStation Plus. Une opportunité d'avoir encore plus de contenus à se mettre sous la dent.

Ce mois de juin 2023 marque l'arrivée sur le PlayStation Plus Essential de Jurassic World Evolution 2, mastodonte (ou plutôt dinosaure CQFD) du jeu vidéo de gestion, et la bonne nouvelle c'est que le studio Frontier Developments va ajouter un contenu assez massif dessus pour que les joueurs PlayStation puissent en profiter de la meilleure des façons. Explications.

Quand le PlayStation Plus s'offre un très bon jeu

Plus précisément le jeu Jurassic World Evolution 2 actuellement disponible sur le PlayStation Plus s'offre une mise à jour en l'honneur du film de 1993 alias Jurassic Park. Car si le titre se déroule dans la timeline des deux derniers films JW, vous aurez aussi maintenant l'occasion de décorer votre parc avec plus de 20 nouvelles décorations qui proviennent toutes du parc originel de John Hammond. En l'occurrence des squelettes de T. rex, la fameuse statue de Monsieur ADN et cerise sur le gâteau un gros tas de merde. Oui, celui là même qui a fait rire beaucoup de monde dans les salles obscures, grâce au jeu de l'inimitable de l'acteur Jeff Goldblum. La liste complète des nouveautés sera disponible et publiée le 8 juin 2023 avec le patch mais ça devrait être un indispensable pour n'importe quel fan de Jurassic Park. Car faire un parc d'aspect futuriste c'est bien mais les années 90 c'est quand même fichtrement mieux.

Jurassic World Evolution 2 c'est quoi ?

Il s'agit d'un jeu de gestion de parc à dinosaure. L'objectif est de faire revivre le rêve fou de John Hammond à savoir créer un zoo mais avec des dinos. Comme dans ls films, tout peut dégénérer soit par une coupure d'électricité, une tempête ou tout simplement un sabotage. Le titre n'est pas exempt de défauts mais il obtient toutefois la belle note de 77/100 sur Metacritic. Avec le temps Jurassic World Evolution 2 s'est très largement amélioré pour obtenir la belle réception de "très positive" sur Steam. Une sorte de consécration et on ne peut que vous conseiller d'y jouer aussi sur PlayStation via le PlayStation Plus. Le titre est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series depuis le 9 novembre 2021.