Un jeu légendaire jouable via le PlayStation Plus Premium sur PS5 et PS4 commence à revenir au catalogue. Mais ça pose encore problème pour un certain nombre de joueurs.

Depuis quelques heures, tous les jeux PS Plus Extra & Premium d'avril 2025 sont disponibles pour tous l'ensemble des abonnés avec du très lourd et notamment pour les fans de Don't Nod. Un peu moins de deux mois après la sortie du premier chapitre de Lost Records : Bloom & Rage, la deuxième partie est arrivée ce mardi 15 avril 2025. Si vous avez toujours rêvé d'intégrer l'école des sorciers de Poudlard, Warner Bros. Games et Avalanche Software régalent aussi avec l'ajout d'Hogwarts Legacy. De nouvelles entrées qui font plaisir, surtout qu'en ce moment, un phénomène étrange frappe certains abonnements PlayStation Plus.

Ce jeu cultissime revient difficilement sur le PlayStation Plus

Si vous nous lisez régulièrement, vous avez sûrement eu vent des suppressions mystérieuses de jeux sur les offres PlayStation Plus Extra et Premium. Plusieurs d'entre eux ont fait leur retour à l'image de Secret Neighbor, The Walking Dead: Saints & Sinners, Super Star Wars, ou Control: Ultimate Edition. Mais certains manquent encore à l'appel à l'instar d'AVICII Invector. Au niveau du PS Plus Premium, et du catalogue de jeux rétro jouables via le cloud, c'est Fallout New Vegas qui brille malheureusement par son absence ou presque.

En effet, le RPG cultissime de Bethesda et Obsidian Entertainment a été retiré il y a environ une semaine de cela, au grand dam de certains qui n'ont pas pu continuer leur partie en cours. Comme pour les autres jeux supprimés du PlayStation Plus Extra & Premium, Sony Interactive Entertainment n'a fourni aucune explication. Mais surprise, Fallout New Vegas semble faire un retour progressif et toujours dans la discrétion la plus totale.

Après la déception, ce jeu culte et adoré est enfin de retour sur le catalogue PS3 du PlayStation Plus Premium. Une bonne nouvelle dans la mesure où il est même disponible directement depuis la console. Lors des précédentes disparitions, il pouvait y avoir des différences avec des jeux absents du portail web PS Plus ou de l'application mobile, alors qu'ils étaient visibles sur consoles. Tout est donc rentré dans l'ordre et vous pouvez reprendre votre partie de Fallout New Vegas grâce au cloud gaming offert avec le PlayStation Plus Premium sur PS5 ou PS4.

Crédits : Bethesda / Steam.

Source : Reddit.