Une fois de plus, le PlayStation Plus réserve une très mauvaise surprise aux joueurs. Et clairement, ça ne passe pas pour certains : personne n’a été prévenu. Explications.

Les abonnés au PlayStation Plus Extra ont eu une drôle de surprise ces derniers jours. En lançant leur console, certains ont remarqué qu’un jeu très apprécié avait tout simplement disparu du catalogue. Aucun message d’alerte. Aucune notification. Rien. Le titre en question, salué pour son univers original et son gameplay nerveux, n’est plus téléchargeable… alors qu’il était encore disponible il y a peu.

Un retrait discret qui passe mal sur le PlayStation Plus

C’est donc une mauvaise surprise pour les abonnés au PlayStation Plus Extra. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, un jeu d’action très apprécié, a été retiré du catalogue… sans aucun avertissement. Ni alerte, ni encart “Dernière chance de jouer”, rien. Le titre a simplement disparu. Et forcément, ça fait grincer des dents.

Disponible depuis décembre 2024 dans le catalogue Extra, F.I.S.T. avait tout du bon plan. Un univers steampunk original, des combats dynamiques et un level design soigné. Le genre de jeu qu’on découvre parfois par hasard grâce au PlayStation Plus… et qu’on aurait aimé garder plus longtemps.

Mais voilà : depuis quelques jours, il n’est plus possible de le télécharger. Pire, il ne figure même plus parmi les jeux listés dans l’offre. Plus de trace, plus de tag PlayStation Plus Extra sur sa fiche PlayStation Store. Une disparition totale.

Problème technique ou retrait anticipé ?

Ce n’est pas la première fois qu’un jeu quitte le service sans prévenir. Sony ne communique pas toujours en amont, et certains titres sont retirés temporairement à cause de bugs ou de problèmes d’affichage. Il est donc possible que F.I.S.T. revienne dans les jours ou semaines à venir.

Mais certains joueurs s’inquiètent d’un retrait définitif. Habituellement, les jeux PlayStation Plus restent disponibles pendant un an. Or ici, F.I.S.T. n’est resté que sept mois. S’il s’agit d’un contrat limité avec l’éditeur Bilibili, Sony aurait pu prévenir. Ce manque de transparence commence à devenir un vrai sujet.

Heureusement, les abonnés qui avaient déjà téléchargé le jeu peuvent encore y accéder. Rien n’est bloqué de ce côté-là. En revanche, les nouveaux venus ou les retardataires ne peuvent plus le récupérer. Un coup dur pour ceux qui avaient mis le jeu dans leur liste “à essayer un jour”.

