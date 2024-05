Chaque mois sur le PlayStation Plus Extra & Premium, de nouveaux jeux font leur apparition et viennent garnir les catalogues. Ce mois-ci, par exemple, on peut compter sur des titres comme Animal Well, sensation indé fraîchement sortie, ou encore plusieurs hits d’Ubisoft. Mais s’il y a des entrées, il y a aussi plusieurs sorties. Et pour ce mois de mai 2024, Sony a décidé de faire un gros, très gros ménage de printemps.

Plein de jeux quittent le PlayStation Plus Extra & Premium en mai

Nous vous le rapportions il y a peu, les abonnés au PS Plus Extra & Premium allaient perdre plus d’une vingtaine de jeux ce mois-ci. De très gros jeux bien souvent. On note par exemple que la plupart des Final Fantasy quittent désormais le catalogue, ce qui fait tout de même 6 jeux déjà. Mais un grand nombre de jeux indé étaient également déjà mentionnés comme l’excellent The Messenger, Abzu ou encore This is the Police.

Mais visiblement, ce n’était pas suffisant pour Sony puisque d’autres jeux ont été annoncés et quitteront très prochainement les catalogues PlayStation Extra et Premium. Ce sont près d’une quinzaine de nouveaux jeux qui sortiront des listes dès ce mois de mai. Les abonnés perdent donc 35 jeux ce mois-ci, ça fait mal. Très mal. Et une fois encore ici, on constatera que de gros jeux sont concernés.

Oui, toi aussi tu pars du PlayStation Plus Extra Aloy

Tous les jeux sortants du PS Plus Extra & Premium en mai 2024

Parmi les nouveaux jeux sortants, on note par exemple l’énorme exclusivité de Guerilla Horizon Zero Dawn, ce qui devrait une nouvelle fois attiser les théories des fans qui s’attendent à une annonce prochaine autour de la licence. La série des Darksiders quitte également le service PlayStation Plus Extra tout comme Wreckfest, l’excellent jeu de course débridée à la sauce Destruction Derby. Tous ces jeux sortiront des catalogues PlayStation Plus Extra et Premium d’ici le 21 mai prochain, il vous reste donc plus que quelques jours pour en profiter. C’est le moment ou jamais.

(en gras, les nouveaux jeux fraichement ajoutés)