Comme chaque mois, les paliers PlayStation Plus Extra & Premium vont voir en avril partir certains jeux de son catalogue pour laisser de la place aux prochains titres à venir. En principe, nous connaissions déjà la liste des jeux concernés en détail. Mais il semblerait qu'une mauvaise surprise vienne compléter la liste, sans avertissement préliminaire de la part de PlayStation. C'est en tout cas ce que l'on peut désormais voir sur la page du titre concerné sur le PS Store de nombreuses régions du globe.

Mauvaise surprise pour les sorties PlayStation Plus Extra & Premium d'avril 2025

Il y a quelques jours, Sony dévoilait la liste des sorties d'avril 2025 sur le PS Plus Extra & Premium. On savait déjà que du beau monde allait partir le 15 avril à venir, dont Animal Well, Kena Bridge of Spirits, Slay the Spire ou encore Tales of Kenzera Zau. Cependant, un jeu absent de la liste semble avoir rejoint le mouvement, sans annonce préalable : l'excellent Disco Elysium - The Final Cut, développé par ZA/UM et sorti en 2021.

C'est du moins ce qui a été découvert par certains utilisateurs en consultant la page PlayStation Store du jeu. Celui-ci était pour rappel inclus dans le palier PlayStation Plus Extra du service depuis 18 mois, mais on peut effectivement maintenant y lire « Fin de l'offre : 15/04/2025 », et ce dans de nombreuses régions du monde. Il semblerait donc qu'il ne s'agisse malheureusement pas d'un bug, mais bien d'un ajout de dernière minute aux jeux quittant le catalogue du service d'abonnement de PlayStation prochainement.

Ainsi, sauf contre-indication de la part du géant japonais, voici la liste mise à jour des jeux quittant les paliers PlayStation Plus Extra & Premium dans un peu plus de deux semaines :

Disco Elysium – The Final Cut

Animal Well

Tales of Kenzera: Zau

Kena: Bridge of Spirits

Slay The Spire

Deliver Us Mars

Miasma Chronicles

Stray Blade

Nour: Play With Your Food

Dans l'éventualité où ce changement sur la page PS Store de Disco Elysium - The Final Cut est en réalité un bug, nous ne manquerons bien sûr pas de vous en tenir informé. Il ne serait toutefois pas étonnant que le titre parte bientôt, compte tenu de sa présence de longue date sur le PlayStation Plus Extra & Premium. Dans le doute, profitez-en donc tant qu'il est encore temps.

Source : PlayStation Store