Les jeux du PS Plus Extra et Premium de mars 2023 ont été officiellement annoncés. Au programme, un titre indé disponible dès son lancement et une poignée de AAA.

Cela fait désormais 6 mois que Sony a transformé le PlayStation Plus en le déclinant en trois offres. Un lancement qui s’est accompagné de la fuite de millions d’abonnés, mais l’éditeur poursuit ses efforts pour les reconquérir. Au-delà de grosses promotions régulières sur les offres, le géant japonais mise sur des ajouts au PS Plus Extra et Premium toujours plus conséquents pour rendre son service encore plus attractif. En mars 2023, les abonnés des deux nouvelles formules pourront essayer un jeu indépendant prometteur dès sa sortie et mettre la main sur des grosses productions. Voici le programme pour ce mois-ci.

Les jeux PS Plus Extra de mars 2023

Les annonces autour du PlayStation Plus s’enchaînent. Alors que Sony a dévoilé hier le premier jeu d’avril 2023, qui n’est autre qu’une sortie day one, l’éditeur poursuit sur sa lancée en révélant l’intégralité des ajouts du PS Plus Extra et Premium. Une partie du line-up était connue depuis quelques semaines maintenant, puisque l’éditeur avait confirmé la venue de Tchia dès son lancement ou encore d’Uncharted The Legacy Of Thieves Collection, d’Immortals Fenyx Rising ou même de Ghostwire Tokyo. Voici sans plus attendre tous les jeux PS Plus Extra de ce mois-ci, qui seront disponibles dès le 21 mars 2023 :

Tchia

Uncharted: The Legacy Of Thieves Collection

Ghostwire Tokyo

Immortals Fenyx Rising

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Life Is Strange: True Colors

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

Les jeux PlayStation Plus Premium de mars 2023

Comme d’habitude, les abonnés au PS Plus Premium auront en supplément quelques titres rétro en plus avec quelques ajouts timides. Là où il y a encore quelques mois Sony capitalisait trop sur les remasters et les jeux PS3, l’éditeur continue de prendre en compte les retours des joueurs en diversifiant un peu plus le catalogue. Voici donc les jeux PS Plus Premium de mars 2023.