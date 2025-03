Un phénomène des plus étranges a été remarqué par les abonnés du PlayStation Plus Extra et Premium. Ils ont clairement des raisons d'être en colère face à ça.

Décidément, que se passe-t-il chez Sony ? Après les nombreux bugs du PSN et les plaintes concernant le pullulement des scams sur le store, un nouveau phénomène provoque la colère des joueuses et joueurs... et à raison ! De mystérieuses disparitions s'enchaînent depuis plusieurs jours du côté du PlayStation Plus Extra et Premium, et ce, au détriment des abonnés.

Rien ne va plus sur le PlayStation Plus

Si vous êtes abonnés au PlayStation Plus Extra ou Premium, vous avez peut-être remarqué un phénomène étrange récemment... Plusieurs titres, dont certains très populaires qui plus est, ont eu tendance à disparaître du catalogue de jeux à la demande. Sans explication, ils n'étaient plus disponibles. Puis, soudainement, certains sont réapparus quelques heures ou jours plus tard.

Ce serait par After Us que tout aurait commencé. Plusieurs abonnés au PlayStation Plus ont remarqué en février dernier qu'il n'apparaissait plus dans le catalogue à leur disposition. Pourtant, après quelques heures, le jeu y était déjà de retour. Mais ils n'ont pas été au bout de leur surprise et font savoir leur colère sur les réseaux sociaux. De fait, depuis, d'autres titres sont concernés par ces disparitions :

AVICII Invector

Control: Ultimate Edition

Honokum

Lonely Mountains: Downhill

Secret Neighbor

Surgeon Simulator: Anniversary Edition

Super Star Wars

The Walking Dead: Saints & Sinner

Totally Reliable Delivery Service

Ce va-et-vient déconcertant s'expliquerait par un bug du PS Store. Ce ne serait donc pas une initiative de Sony, mais un problème technique qui peine à être réglé. À ce jour, seuls Control et Secret Neighbor, en plus d'After Us, sont de nouveau disponibles de façon normale pour les abonnés du PlayStation Plus. Honokum et Super Star Wars le sont également, mais uniquement sur console et non depuis le site ou l'application.

Capture décran du 18 mars 2025. © Gameblog.

Sony ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. À défaut, le fait que certains jeux soient redevenus accessibles laisse entendre que les équipes sont sur le coup. Espérons qu'après avoir remis à disposition les titres les plus “importants” de cette liste, elles ne délaisseront pas les jeux indépendants. Après tout, les abonnés du PlayStation Plus Extra & Premium paient pour pouvoir jouer à tout le catalogue, sans distinction.