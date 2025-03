Disponibles depuis un peu plus d'un mois, les ajouts au catalogue du PlayStation Plus Extra & Premium de février 2025 comportaient du beau monde, dont Star Wars Jedi Survivor, Top Spin 2K25, Somerville, Mordhau ou encore Lost Records: Bloom and Rage - Tape 1, sorti Day One sur le service d'abonnement de PlayStation, ainsi que le Game Pass. Le dernier titre de Don't Nod souffrait cependant d'un problème particulièrement handicapant : une corruption de ses données, pouvant donc totalement casser les sauvegardes du jeu. Mieux vaut tard que jamais, voici enfin un correctif qui vient y remédier, entre autres ajouts salutaires.

Réparation de la cassette Lost Records dispo sur le PlayStation Plus Extra

En attendant la partie 2 de Lost Record: Bloom and Rage à venir le 15 avril 2025, et qui sera donc également disponible dès sa sortie sur le PlayStation Plus Extra & Premium, sa première partie a récemment reçu un important hotfix, nom de code 2.2. Celui-ci vient notamment corriger un sérieux problème de données corrompues. Celui-ci se manifestait lorsque des fichiers vidéo étaient jugés manquants. Ce bug apparaissait notamment dans le cas de la suppression de certains fichiers par le joueur. Ce qui venait casser totalement les sauvegardes affectées. Désormais, ces fichiers manquants seront remplacés par des extraits alternatifs.

La version PS5 du jeu, et donc par extension sa version PlayStation Plus Extra & Premium, reçoit un autre correctif. Sur cette plateforme, le jeu affichait en effet un message d'erreur spécifique lorsque de tels fichiers manquaient. De manière générale, le mode Collection impliquant de filmer certains éléments spécifiques reçoit également des ajouts bienvenus pour le rendre plus ergonomique.

Le hotfix 2.2 de Lost Records: Bloom and Rage améliore également les performances globales du jeu, supprimer quelques bugs bloquants et corriger divers soucis de crashes intempestifs. Pour tous les détails de ce patch, rendez-vous sur la page dédiée sur site de support officiel de Don't Nod, cité en source ci-dessous (mais uniquement en anglais). Espérons en tout cas que cet important correctif sera également appliqué à la Tape 2 à venir bientôt sur PC, Xbox Series, le Game Pass, PS5 et le PlayStation Plus Extra & Premium.

Source : Centre de support de Don't Nod