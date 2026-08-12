Dans quelques heures seulement, PlayStation lèvera officiellement le voile sur les nouveautés du PlayStation Plus Extra et Premium pour août 2026. On connaissait déjà l’un des jeux réservés aux membres de la formule la plus importante depuis quelques temps : Onimusha Dawn of Dreams, classique de l’ère PS2 qui arrivera un peu avant le grand retour de la licence. Et voilà que Sony confirme un second jeu qui avait cartonné à son lancement : Helldivers 2.

Le premier jeu du PlayStation Plus Extra d'août annoncé

La guerre n'est décidément pas terminée dans Helldivers 2. Pendant que les joueurs réguliers continuent de défendre les intérêts de la Super-Terre, le jeu de tir coopératif d'Arrowhead vient de recevoir une nouvelle mise à jour musclée, l'« Anéantissement de la liberté ». L'état-major envoie désormais les Helldivers aux portes du Néant, une région particulièrement hostile où les planètes semblent avoir subi d'étranges mutations. Plus les soldats s'enfonceront dans cette zone, plus les transformations observées seront importantes sans savoir ce qui les attend réellement dans leurs entrailles. Et pour permettre au plus grand nombre de découvrir cette nouvelle mise à jour majeure, PlayStation annonce que, surprise, Helldivers 2 est maintenant disponible avec le PlayStation Plus Extra et Premium.

Une nouvelle mise à jour importante disponible

Pas besoin d’attendre le 18 août pour partir au front donc. Avec cette nouvelle mise à jour, il sera ainsi possible de découvrir de nouveaux objectifs, notamment la destruction de tours et de portails illuministes, l’infiltration de certaines structures ennemies ou encore des missions de reconnaissance. Et évidemment, qui nouvelle zone, dit nouvelles bestioles. Cette arrivée dans le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium s’accompagne en effet de la venue de deux nouveaux mutants pas pacifistes pour un sou. Le Fléau comptera sur sa vitesse et son agilité pour submerger les Helldivers. Le Broyeur, quant à lui, joue davantage la carte du gros sac à PV bien vénère, capable d’encaisser d’importants dégâts avant de répliquer aussi sec.

Fort heureusement les soldats vétérans et les nouvelles recrues du PlayStation Plus Extra et Premium ne partiront pas complètement seuls au casse-pipe. Ils pourront désormais compter sur les pelotons S.E.A.F pour leur prêter main forte en apportant notamment une assistance médicale, et un peu de soutien moral en ces temps de guerre. Parce que oui, vous pourrez leur serrer la main comme de vrais bonhommes ou les prendre dans vos bras comme de vrais soldats. Les membres du PS Plus Extra et Premium qui avaient besoin d’une excuse pour enfiler leur armure et hurler « POUR LA SUPER TERRE », l’ont désormais trouvée. La démocratie ne vas se défendre toute seule.







Les nouveautés principales de la mise à jour d'Helldivers 2 pour son arrivée dans le PlayStation Plus Extra

Nouvelle zone, le Néant : des planètes altérées par d'étranges mutations, d'autant plus marquées qu'on s'approche du cœur du Néant.

: des planètes altérées par d'étranges mutations, d'autant plus marquées qu'on s'approche du cœur du Néant. playstation

2 nouveaux ennemis mutants : le Fléau (agile, rapide, esquive les contre-attaques) et le Broyeur (très résistant, riposte fort et se régénère).

: le Fléau (agile, rapide, esquive les contre-attaques) et le Broyeur (très résistant, riposte fort et se régénère). Nouveaux objectifs principaux : détruire tours et portails illuministes, missions de reconnaissance, infiltration de structures ennemies.

: détruire tours et portails illuministes, missions de reconnaissance, infiltration de structures ennemies. Nouveaux objectifs secondaires : éradiquer les mutations, extraire des matériaux de recherche, ouvrir une zone d'extraction secondaire.

: éradiquer les mutations, extraire des matériaux de recherche, ouvrir une zone d'extraction secondaire. Progression étendue : 300 rangs avec privilèges, accès sécurisés et nouveaux titres de rang.

: 300 rangs avec privilèges, accès sécurisés et nouveaux titres de rang. playstation

Pelotons S.E.A.F. alliés : ils débarquent en vaisseaux de troupes, soignent avec des stims et réagissent aux saluts, poignées de main et câlins.

: ils débarquent en vaisseaux de troupes, soignent avec des stims et réagissent aux saluts, poignées de main et câlins. playstation

Boutique de produits dérivés : goodies débloqués via des exploits en jeu (régions limitées).

Source : PSBlog