En début de semaine, nous vous rapportions les très probables retraits à venir en mai sur le PlayStation Plus Extra et Premium. Chaque mois, le catalogue de jeux à la demande du service de Sony dit au revoir à plusieurs titres. Mais, cela advient aussi pour faire de la place à de nouveaux. Sautons directement le mois mai pour passer à juin 2025, car un beau jeu confirme déjà son arrivée day one pour les abonnés.

Un jeu explosif day one dans le PlayStation Plus Extra

Il devient de plus en plus courant que le catalogue de jeux à la demande du PlayStation Plus Extra (également accessible via la formule premium), accueille de nouveaux jeux dès leur sortie. On l'a vu encore il y a moins de deux semaines avec la deuxième partie de Lost Records. En juin, c'est un titre multi très attendu qui y fera son entrée : l'impétueux FBC Firebreak.

On a pu le voir à plusieurs reprises durant les conférences de ces derniers mois. FBC Firebreak, le FPS coopératif dans l'univers de Control, s'était annoncé au départ pour cette année, notamment sur le PlayStation Plus Extra. Personne ne s'attendait à une telle proposition à partir du jeu solo de Remedy. Pourtant, les extraits de gameplay donnent de plus en plus envie. Le jeu nous placera dans la peau d'un volontaire dans une équipe de trois. Le travail d'équipe sera de mise pour affronter le pandémonium paranormal qui va s'étaler devant nous. Ainsi, ensemble, il s'agira de lutter pour sauver le Bureau.

Il ne nous manquait donc plus que la date précise pour savoir quand nous pourrons mettre la main sur FBC Firebreak. Nous avons enfin eu la réponse hier, à l'occasion du Developer Updtate de Remedy Entertainment. C'est désormais officiel, le multi sera disponible dès le 17 juin 2025. Retrouvez-le sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Epic Games Store). La cerise sur le gâteau est donc que vous pourrez y jouer via le PlayStation Plus Extra ainsi que le Xbox Game Pass.