Il y a quelques jours, les joueurs ont remarqué que Evil Dead: The Game, l’un des anciens jeux gratuits du PlayStation Plus, avait disparu du PlayStation Store sans crier gare. De quoi inquiéter ceux qui l’ont ajouté à leur bibliothèque. Mais rassurez-vous, on a une bonne nouvelle.

Un jeu qui est supprimé du PlayStation Plus mais...

Même si le jeu est en train d’être retiré des boutiques numériques, Saber Interactive a tenu à rassurer la communauté : les serveurs resteront en ligne et tous ceux qui possèdent déjà le jeu pourront continuer à y jouer. Autrement dit, si vous aviez récupéré Evil Dead via le PlayStation Plus en février 2023, vous ne perdez rien.

Et ça, c’est plutôt rare. Beaucoup de jeux multijoueur en ligne ferment brutalement, sans laisser de solution aux joueurs. Ici, ce n’est pas le cas. Depuis quelques jours, Evil Dead: The Game est introuvable sur plusieurs plateformes : Steam, Epic Games Store, et même le PS Store. Seul le Microsoft Store le propose encore pour l’instant, à prix réduit. Le studio n’a pas donné de raison précise à ce retrait, mais on imagine que des questions de droits liés à la licence Evil Dead sont en cause. Dans tous les cas, c’est une page qui se tourne pour ce jeu lancé en 2022.

Un multijoueur asymétrique à l’ambiance horrifique

Pour rappel, Evil Dead: The Game est un jeu multijoueur asymétrique, dans la lignée de Dead by Daylight ou Friday the 13th. On y incarne Ash Williams ou d'autres personnages emblématiques de la saga pour affronter des démons dans des parties à quatre contre un. Un bon jeu multi du PlayStation Plus... L’accueil avait été correct, sans casser la baraque. Le jeu avait reçu une note moyenne d’environ 72 sur Metacritic. Sur Gameblog, on lui avait attribué la note de 7/10.

Ce genre d’histoire devient presque classique. Les jeux multijoueurs sous licence sont souvent victimes de leur modèle économique. Une fois les ventes en baisse et les droits arrivés à expiration, les éditeurs préfèrent retirer le jeu des ventes. Mais cette fois, Saber a fait un petit geste apprécié : laisser les serveurs tourner.

Source : Saber Interactive