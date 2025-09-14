Le PlayStation Plus vient de faire la grande annonce qu'une bonne part de ses abonnés attendaient pour le mois de septembre 2025. Mais malheureusement, ça ne fait pas l'unanimité.

Chaque mois, le PlayStation Plus fait peau neuve au cœur de ses catalogues à la demande. Ainsi, les abonnés aux formule Extra et Premium découvrent les jeux qui les occuperont dans les jours qui suivent à la fois avec impatience et inquiétude. De fait, cela fait un moment déjà que les joueuses et joueurs expriment leur mécontentement et ce n'est visiblement pas près de s'arrêter après la dernière annonce.

Les abonnés n'en peuvent plus du PlayStation Plus

C'était déjà un discours courant autour de l'offre Essential du PlayStation Plus et de ses jeux gratuits mensuels. La sélection ne pouvant plaire à tout le monde, ni s'offrir le luxe de AAA chaque mois, une part des internaute tend à râler de façon systématique dès que les nouveaux titres sont annoncés. Mais, depuis quelque temps, la grogne monte aussi de plus en plus concernant les paliers Extra et Premium.

Cela se confirme une fois de plus avec l'annonce des nouveaux jeux qui rejoindront le catalogue à la demande et les classiques du PlayStation Plus. Malgré la présence de grosses licences représentées par Persona 5 Tactica, Fate/Samurai Remnant et WWE 2K25, ou encore d'indés appréciés comme The Invicible et Green Hell, les nouvelles entrées ne convainquent pas. « Toujours des jeux bidons »1, « Je m'attendais à vraiment mieux pour l'Extra »2, « Horrible »3 : la déception est palpable d'après les commentaires sous les publications de PlayStation.

Mais, le comble pour ce mois de septembre, c'est une nouvelle fois la maigreur des nouveautés du PlayStation Plus Premium. Nouveauté au singulier même, puisqu'il n'y en a qu'une : Legacy of Kain Defiance. Bien sûr, il s'agit-là d'un titre d'une licence culte. Pour autant, cela ne suffit pas à contenter un public qui se demande pourquoi il paye tant (16,99 € / mois ou 151,99 € / an en France) pour des avantages jugés insuffisants. « Un seul jeu Premium par mois est une affreuse blague, faites mieux »4. L'appel est clair : Sony va devoir ajouter de la quantité pour les nostalgiques s'il veut enfin répondre à leur attente et ne pas risquer des vagues de désabonnement.