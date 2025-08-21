Bonne nouvelle, cette grosse pépite PS5 se laisse tester gratuitement sur le PlayStation Plus. Il serait vraiment dommage de passer à côté, car il y a de quoi passer un très bon moment sur votre console.

Le PlayStation Plus continue d’étoffer son catalogue. Après un mois déjà bien rempli, le service de Sony s’apprête à mettre en avant l’un des jeux les plus marquants de 2025. Et bonne nouvelle : les abonnés pourront l’essayer gratuitement dès demain. Seule contrainte, il faudra disposer du bon niveau d’abonnement PS Plus pour en profiter.

Un essai exclusif pour le PlayStation Plus Premium

Les membres PlayStation Plus Premium auront accès à un essai gratuit de cinq heures de Death Stranding 2. Il sera disponible directement dans la section « Essais de jeux » sur PS5. Une durée confortable pour plonger dans l’ambiance et les mécaniques du dernier jeu d’Hideo Kojima, sans engagement.

Même si cela n’a pas encore été officialisé, il y a de fortes chances que la progression soit conservée. En clair, si vous passez à la version complète, vous pourrez continuer votre partie sans recommencer. Une belle manière de tester avant d’acheter.

Un mois particulièrement riche

Cet ajout vient compléter un mois déjà généreux pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Le catalogue s’est récemment enrichi de titres incontournables comme Marvel’s Spider-Man Remastered, Mortal Kombat 1, Harold Halibut ou encore Unicorn Overlord. Les amateurs d’horreur ne sont pas oubliés avec l’arrivée des classiques Resident Evil 2 et Resident Evil 3: Nemesis. Quant aux jeux PS Plus Essential d’août, ils incluent notamment Lies of P, de quoi satisfaire tous les profils de joueurs.

L’arrivée de Death Stranding 2 en essai gratuit via le PlayStation Plus Premium n’est pas anodine. Malgré un accueil critique très positif, le jeu peine à s’imposer en physique. Proposer un accès gratuit de plusieurs heures est donc aussi une stratégie pour relancer l’intérêt et séduire de nouveaux joueurs.

Au final, le PlayStation Plus offre ici une belle opportunité. Cinq heures suffisent pour découvrir si l’univers unique de Kojima Productions vous parle. Et si c’est le cas, il ne restera qu’à prolonger l’aventure avec la version complète. Pour les abonnés Premium, difficile de trouver meilleure occasion d’essayer gratuitement l’un des jeux les plus marquants de 2025.

Source : PlayStation Plus